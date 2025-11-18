Sondaj: ce cred tinerii români despre vaccinarea anti-HPV?

Cu prilejul Zilei Internaționale de Acțiune pentru Eliminarea Cancerului de Col Uterin, Federația Tinerilor din Cluj (FTC) și comunitatea HPV Free City – București, Cluj și Timișoara prezintă rezultatele intermediare ale unui sondaj de opinie realizat în rândul studenților, care arată că tinerii români susțin vaccinarea anti-HPV, însă persistă anumite lacune în informațiile pe care le au despre transmiterea virusului. Contextul acestei zile subliniază importanța prevenției prin vaccinare și a accesului la informații clare, bazate pe dovezi.

Cercetarea a fost derulată printr-un chestionar online, prin care FTC a urmărit analiza gradului de informare, a atitudinilor și a comportamentelor privind infecția cu HPV și vaccinarea anti-HPV.

Rezultatele indică un nivel ridicat de familiaritate cu subiectul: 97% dintre tineri au auzit de infecția cu HPV, iar peste 95% știu că este un virus care poate infecta atât femei, cât și bărbați și că vaccinul nu este destinat exclusiv fetelor.

În același timp, 28% dintre participanți nu știu că infecția cu HPV este cea mai răspândită infecție cu transmitere sexuală, deși 7 din 10 recunosc că majoritatea persoanelor infectate nu prezintă simptome vizibile și că vaccinarea este cea mai eficientă înainte de debutul vieții sexuale.

În privința riscurilor oncologice și a beneficiilor vaccinării, 78% dintre tineri cunosc asocierea HPV cu mai multe tipuri de cancer, inclusiv uterin, orofaringian, anal și penian, și faptul că vaccinul oferă protecție împotriva acestor forme.

Informațiile privind accesul sunt relativ bine cunoscute: 9 din 10 tineri știu că vaccinarea anti-HPV este gratuită pentru fete și băieți cu vârste între 11 și 26 de ani.

Atitudinea față de vaccin este în general favorabilă, 8 din 10 considerând că vaccinarea este eficientă în prevenirea cancerelor asociate HPV și că ar trebui recomandată ambelor sexe, iar 77% declară că au încredere în recomandarea medicului.

În ceea ce privește încrederea în decizia de vaccinare, ginecologii și medicii de familie sunt preferați de 62%, respectiv 55% dintre respondenți. Totodată, 52% au fost informați anterior despre necesitatea vaccinării, iar 7 din 10 se simt capabili să găsească informații de încredere despre vaccin; 6 din 10 declară că știu unde să se programeze.

„Rezultatele arată un nivel încurajator de cunoaștere și susținere pentru vaccinarea anti-HPV în rândul tinerilor, reflectat și în ratele de vaccinare raportate. Totuși, golurile de informare privind prevalența HPV și îngrijorările legate de siguranță și eficacitate indică nevoia unor campanii mai țintite, bazate pe dovezi, derulate împreună cu medicii de familie și ginecologi. Prin inițiativele de educație realizate sub umbrela HPV Free City, ne propunem să facilităm accesul la informații clare, astfel încât cât tot mai mulți tineri să fie protejați,” spune Paul Marc, președinte al Federației Tinerilor din Cluj.

Studiul „HPV între informare și prevenție – Ce cred tinerii români despre vaccinare” a fost realizat în noiembrie 2025 pe un eșantion de 196 de tineri cu vârste între 18 și 26 de ani, majoritar studenți, utilizând un chestionar online. Profilul eșantionului indică o predominanță a respondenților de sex feminin (8 din 10).

Totodată, pe 17 noiembrie, cu ocazia Zilei Internaționale de Acțiune pentru Eliminarea Cancerului de Col Uterin, marcăm momentul printr-o serie de activități simbolice și educative dedicate conștientizării importanței prevenției și vaccinării anti-HPV. Evenimentul include instalarea unui soclu simbolic, ca semn al angajamentului comunității pentru sănătatea femeilor, precum și o discuție deschisă cu reprezentanți ai societății civile, menită să încurajeze dialogul, informarea corectă și acțiunea comună pentru eliminarea cancerului de col uterin. Aceste inițiative aduc subiectul sănătății în prim-plan și inspiră implicarea tuturor în construirea unei comunități mai informate și mai solidare.