Vremea se va răci semnificativ în a doua jumătate a lunii noiembrie!

Vremea se răcește brusc în toate regiunile țării, se arată în prognoza pentru perioada 17-30 noiembrie, publicată de Administrația Națională de Meteorologie.

Prognoza meteo Banat

În prima zi de prognoză vremea va fi deosebit de caldă pentru această perioadă, cu medii ale maximelor ce se vor situa în jurul a 20 de grade, apoi se va răci accentuat, astfel că în 18 și 19 noiembrie, acestea vor coborî spre 8…10 grade. În următoarele două zile se va încălzi din nou spre maxime de 14…18 grade mediat regional, iar până la finalul intervalului de prognoză se va răci treptat, astfel că regimul termic diurn se va situa între medii de 6…12 grade. Nopțile vor avea variații semnificative în prima săptămână, de la medii de 6…8 grade în 17, 18, 21 și 22 noiembrie, spre 1…4 grade în 19 și 20 noiembrie. În săptămâna a doua, vor scădea treptat, de la 4…6 spre 0..2 grade, medii ale regiunii.

Probabilitatea de precipitații va fi ridicată. Acestea se vor semnala aproape în fiecare zi, dar pe arii mai extinse în zilele de 17, 21, 23 și 27 noiembrie.

Prognoza meteo Crișana

În prima săptămână din interval vremea va avea variații semnificative din punct de vedere termic. Astfel, de la temperaturi cu mult mai ridicate decât normalul perioadei în prima zi, cu medii ale maximelor între 19 și 21 de grade și ale minimelor între 6 și 9 grade, se va răci semnificativ în următoarele două zile, spre maxime de 7…9 grade și minime de -2…2 grade, apoi se va încălzi din nou până la valori diurne de 13…17 grade și nocturne de 4…8 grade. Din data de 21 noiembrie, se va instala treptat un proces de răcire, ce va duce ecartul termic diurn de la 18 spre 8 grade și pe cel nocturn de la 8 până la 0 grade, valori estimate prin mediere regională.

Se vor semnala precipitații în aproape toate zilele din estimare, dar cu probabilitatea ca acestea sa fie pe arii mai extinse și mai însemnate în zilele de 17, 21, 22 și 23 noiembrie.

Prognoza meteo Transilvania

Vremea va debuta cu un regim termic mult peste cel caracteristic datei, cu medii ale maximelor de 17…19 grade și ale minimelor de 2…6 grade, dar în 18 și 19 noiembrie se va răci semnificativ, astfel că maximele vor fi între 6 și 8 grade, iar minimele între 0 și 4 grade mediat regional, aceasta implicând și temperaturi ușor negative. În următoarele două zile se va încălzi din nou, la un regim termic diurn între 12 și 16 grade și nocturn între 2 și 7 grade. În a doua săptămână de prognoză se va răci treptat, astfel că mediile maximelor vor coborî spre 6 grade și ale minimelor spre 0 grade.

Probabilitatea de precipitații va fi mai ridicată în 18, 19, 23 și 26 noiembrie. În restul zilelor vor fi posibile precipitații doar pe areale mici.

Prognoza meteo Maramureș

În prima săptămână de prognoză vor fi oscilații termice semnificative de la o zi la cealaltă. Dacă vremea va debuta cu temperaturi mult peste normalul datei, cu maxime în medie de 16…18 grade și minime de 4…6 grade, în următoarele două zile se va răci brusc, astfel că maximele vor ajunge la 6…8 grade și minimele la -4…2 grade, însă ulterior se va încălzi din nou semnificativ, spre valori diurne de 12…16 grade și nocturne de 4…6 grade mediat regional. Din data de 22 noiembrie și până în 30 noiembrie vremea se va răci ușor și treptat, ceea ce va determina medii maxime de 4…8 grade și minime de -2…4 grade.