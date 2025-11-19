AnimaWings anunță cel mai extins program de rute către Grecia și Spania. 19 destinații de vacanță cu zbor direct din București și din marile orașe ale țării!

AnimaWings, compania aeriană 100% românească, lansează programul complet de zboruri turistice pentru sezonul de vară 2026. Compania va opera 19 rute către destinații populare din Grecia și Spania, cu plecări din București, Timișoara, Iași, Cluj-Napoca și Craiova. Programul include frecvențe săptămânale multiple și orare optimizate pentru sejururi de 7 și 10 nopți, alături de servicii dedicate familiilor și pasagerilor care caută un plus de confort.

Expansiunea din vara 2026 este susținută de dezvoltarea bazei operaționale din Timișoara, unde vor fi alocate două aeronave noi Airbus A220, în configurație de 148 de locuri. Acestea vor acoperi creșterea cererii din vestul țării și vor permite operarea extinsă a rutelor turistice.

Rutele directe din țară către Salonic, Mallorca, Kefalonia și Kavala, printre noutățile sezonului 2026

În vara 2026, AnimaWings adaugă șase rute noi în programul estival, o premieră pentru piaţa din România. Kefalonia intră în operare de la Timișoara, iar Salonic devine accesibil pentru prima dată prin AnimaWings din Cluj, Iași și Timișoara. Programul se extinde și cu o conexiune nouă din Iași către Palma de Mallorca, iar Timișoara va avea o legătură directă cu Kavala – aeroport situat cel mai aproape de Insula Thassos, un adevărat magnet pentru turiştii români în ultimele decade.

Pe lângă aceste noutăți, compania va continua operarea zborurilor estivale consacrate către Grecia și Spania din principalele orașe ale țării. Astfel, în vara viitoare, Heraklion rămâne disponibil din București, Iași și Craiova, iar zboruri spre Rodos, Corfu și Palma de Mallorca vor continua să fie operate din București și Timișoara. Tot din Timișoara vor fi reluate zborurile spre Tenerife Sud, Zakynthos și Chania. Programul include și ruta existentă din București către Kefalonia, care va primi o frecvență suplimentară pe săptămână ca răspuns la cererea ridicată din sezoanele anterioare.

„Prin programul de rute turistice estivale de anul viitor le vom oferi românilor din toată țara posibilitatea de a ajunge rapid în cele mai importante destinații turistice din Grecia și Spania, în parteneriat cu touroperatorul Christian Tour. Așa cum ne-am obișnuit pasagerii cu un interes crescut pentru eficiență și mobilitate, aceștia vor putea beneficia de pachete cu bagaj inclus, opțiuni de locuri premium și servicii suplimentare pentru familii”, a declarat Marius Pandel, Președintele AnimaWings.

Bilete de avion reduse cu 35% pentru zborurile de vară din 2026, disponibile în perioada 19 – 23 noiembrie 2026

Cu ocazia lansării programului complet de rute estivale 2026, AnimaWings lansează o ofertă promoțională dedicată pentru aceste destinaţii. Promoția este valabilă în perioada 19 noiembrie 2025, de la ora 14:00, până pe 23 noiembrie 2025, la ora 23:59. Călătoriile pot fi efectuate între 1 aprilie și 24 octombrie 2026, în funcție de programul de operare al fiecărei rute. Oferta include o reducere de 35% din tariful de bază, fără taxe, aplicabilă exclusiv la clasa Economy, iar locurile sunt limitate și disponibile doar pe durata campaniei.

„Am pregătit cele mai bune oferte şi am introdus la vânzare toate rutele estivale în această perioadă de interes crescut din partea pasagerilor care doresc să-şi facă aranjamentele de vacanţă din timp pentru vara viitoare. Promoţia pe care am pregătit-o este destinată exact celor care vor să beneficieze de cele mai mici tarife de peste an şi să îşi securizeze astfel vacanţă de vară într-un buget optim. Prin promoţia desfăşurată zilele acestea, biletele de avion pentru destinaţii de vacanţă pornesc de la doar 48.45 euro/persoană/sens (pe ruta Timişoara – Corfu, de exemplu) şi au incluse bagajul de cabină şi alegerea gratuită a locului încă de la momentul rezervării.” a mai spus Marius Pandel.

Toate zborurile sunt operate cu aeronave Airbus de ultimă generație, iar la bord pasagerii au acces la servicii de catering premium, cu meniuri inspirate din bucătăria românească modernă, și echipaj de elită, pregătit să asigure siguranța și confortul fiecărui călător.

Lista completă a ofertelor promoţionale:

RUTA Tarif de la în promo

CLASA AnimaONE OTP HER OTP 68.55 eur IAS HER IAS 63.5 eur OTP RHO OTP 74.77 eur TSR TFS TSR 131.7 eur TSR ZTH TSR 64.7 eur NOU! TSR EFL TSR 74.45 eur OTP EFL OTP 73.77 eur TSR CFU TSR 48.45 eur NOU! CLJ SKG CLJ 86.2 eur NOU! IAS SKG IAS 83.0 eur NOU! TSR SKG TSR 74.45 eur TSR PMI TSR 74.45 eur OTP CFU OTP 55.52 eur OTP PMI OTP 96.6 eur NOU! IAS PMI IAS 96.6 eur TSR CHQ TSR 79 eur NOU! TSR KVA TSR 71.2 eur CRA HER CRA 50.45 eur TSR RHO TSR 67.95 eur

Despre AnimaWings:

AnimaWings este o companie aeriană 100% românească, inaugurată în 2020 şi parte a Memento Group, alături de touroperatorul Christian Tour, cu o echipă de profesioniști care oferă pasagerilor călătorii confortabile, în regim de curse regulate sau charter, implementând sisteme, proceduri și protocoale de siguranță la un standard excepțional.

Aflată în continuă expansiune, AnimaWings a recepționat în luna septembrie 2025 a cincea aeronavă Airbus și vizează o flotă de 18 avioane în următorii doi ani, evaluată la peste 1 miliard de dolari.

Începând din această toamnă, compania va opera peste 10 rute noi care consolidează rețeaua de zboruri domestice și conectează aeroporturile principale din România (Otopeni, Cluj, Iași, Craiova, Timișoara, Suceava) cu aeroporturi principale, majore la nivel european și internațional, precum Istanbul, Paris, München, Praga, Stockholm, Tel Aviv și Dubai. Începând din martie 2026, AnimaWings își va continua expansiunea, primele destinații noi anunțate fiind Londra – Gatwick și Geneva.