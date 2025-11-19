Eurodeputatul Maria Grapini s-a întâlnit, la sediul Parlamentului European de la Bruxelles, cu tineri fermieri din România: “Colaborarea cu cei care știu cel mai bine problemele din sector este absolut necesară pentru a influența legislația europeană!”

Eurodeputatul S&D, Maria Grapini, vicepreședinte al Comisiei pentru Piața Internă și Protecția Consumatorilor, dar și membru al comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală din PE, a avut, marți, la sediul Parlamentului European de la Bruxelles, o întâlnire cu tineri fermieri din România, din Clubul Fermierilor Români.

“Colaborarea cu cei care știu cel mai bine problemele din sector este absolut necesară pentru a influența legislația europeană!”, a punctat, la finalul discuțiilor, eurodeputatul Grapini.

De menționat faptul că Maria Grapini a anunțat, recent, o serie de măsuri menite să sprijine tinerii fermieri și să contribuie la revigorarea satului românesc, accentuând și importanța protejării produselor tradiționale, prin noul regulament european dedicat indicațiilor geografice pentru produsele artizanale.

„Avem în vedere să atragem tineri fermieri, pentru că generația actuală de fermieri a îmbătrânit, dar avem și măsuri conexe”, a declarat Maria Grapini. Eurodeputatul S&D a subliniat, totodată, că regulamentul privind indicațiile geografice pentru produsele artizanale, adoptat la nivel european, urmează să intre în vigoare în luna decembrie a acestui an, fiind rezultatul unor ani de muncă și demersuri constante în Parlamentul European.

De altfel, Maria Grapini a pledat constant pentru politici sociale coerente, menite să reducă sărăcia și numărul persoanelor aflate la limita subzistenței. Concurența neloială în piața internă distruge agricultura europeană și, în primul rând, pe cea românească – este semnalul de alarmă pe care l-a tras, cu numeroase ocazii, vicepreședintele Comisiei pentru Piața Internă și Protecția Consumatorilor din PE.

Pe lângă protejarea patrimoniului cultural și meșteșugăresc, Maria Grapini a subliniat importanța direcționării fondurilor europene, atât din politica agricolă comună, cât și din politica de coeziune, către proiecte non-agricole, care pot contribui la revitalizarea satului românesc.

Nu în ultimul rând, Maria Grapini a adăugat că dezvoltarea zonelor rurale nu poate fi realizată unilateral, fiind necesare investiții în infrastructură, educație și sănătate, pentru a oferi tinerilor motive reale să rămână sau să se întoarcă în sate.