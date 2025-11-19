Ministrul Diana Buzoianu se umple de ridicol! Ministerul Justiției demontează, din nou, proiectul prin care conducerea MMAP vrea să schimbe legile silvice!

Confederația Sindicală Națională MERIDIAN și Federația Sindicatelor din Silvicultură SILVA solicită Consiliului Economic și Social să restituie Ministerului Mediului proiectul de OUG prin care se dorește modificarea Codului silvic și a Statutului personalului silvic.

Încăpățânată și insensibilă la argumente, conducerea MMAP insistă să facă legi proaste! Pentru că nu poate schimba „din pix” regulamentul de organizare și funcționare al RNP Romsilva, dna ministru Diana Buzoianu are nevoie să schimbe legislația primară – Codul silvic și Statutul personalului silvic.

Ministerul Justiției a respins de mai multe ori tentativele de „reformă” bune pentru rețelele de socializare, dar lipsite de expertiză juridică și silviculturală. În documentele trimise dnei Diana Buzoianu, specialiștii de la Ministerul Justiției i-au explicat, tot de mai multe ori, că este nevoie de modificarea legislației primare pentru a putea face acele schimbări pe care și le dorește la Romsilva.

Pentru că o absurditate nu vine niciodată singură, MMAP a încercat să redacteze un proiect de OUG pentru a schimba legislația silvică. Dar și acest proiect a fost făcut atât de prost, încât experții de la Ministerul Justiției au fost puși în situația să îl desființeze de-a dreptul!

Pe timpul și pe banii oamenilor, exponenții conducerii MMAP fac greșeli pe bandă, dovedind că nu e suficient să te expui în filmulețe ca o vedetă de televiziune, trebuie să știi și meserie. Ca să schimbi o lege, trebuie să cunoști domeniul de legiferat și să ai cunoștințe despre procesul de legiferare. Ideologia sau activismul politic pot fi utile în bătăliile electorale, dar nu sunt suficiente pentru a elabora politici publice.

Ultima tentativă de proiect de OUG a primit avizul Ministerului Justiției, dar avizul este însoțit de un set de observații mai mult decât rușinoase pentru conducerea MMAP!

Iată doar câteva dintre acestea:

Ministerul Justiției nu înțelege unde e urgența în acest demers: „apreciem necesară reevaluarea elementelor care justifică situația extraordinară și urgența reglementării, întrucât, în opinia noastră, referirile din Preambul și din Nota de fundamentare nu sunt apte a permite identificarea circumstanțelor care justifică existența situației extraordinare”.

Ministerul Justiției mai arată că, atunci când sunt afectate sau se restrâng „drepturi sau libertăți fundamentale” , este nevoie de legi adoptate de Parlament.

, este nevoie de legi adoptate de Parlament. MMAP și MIPE trebuie să se asigure că soluțiile normative propuse nu interferează cu jaloanele din PNRR considerate închise (jalonul 22, adoptarea Strategiei Naționale pentru Păduri 2020-2030).

Modul de stabilire a conducerii ocoalelor silvice de stat și de regim, precum și schimbarea procedurilor de numire a directorilor din Romsilva, ar putea crea premisele unor „vicii de neconstituționalitate” .

. Din proiect nu rezultă pe ce perioadă poate fi prelungit contractul de mandat al șefilor de ocoale silvice de regim, fiind necesară o completare în acest sens.

Este semnalată confuzia dintre dorința MMAP de a stabili indicatorii de performanță ai Romsilva prin HG și legislația în vigoare (OUG 109/2011), care stabilește deja modul în care se face acest lucru.

Ministerul Justiției cere ca inițiatorul să justifice în mod concret dacă și cum aplică regulile privind guvernanța corporativă, astfel încât să nu se mai aplice, în cazul Romsilva, dublul standard (pentru unitatea centrală, persoană juridică, într-un fel, pentru unitățile fără personalitate juridică – direcții, ocoale – în alt fel).

Mai mult, ultima formă a proiectului de OUG nu a fost supusă dezbaterii în Comisia de Dialog Social din MMAP înainte de a trimite documentul către ministerele avizatoare. Poate că la nivelul conducerii MMAP acest „detaliu” nu e relevant, dar legile spun că aceasta este procedura și este obligatorie!

În consecință, având în vedere importanța observațiilor Ministerului Justiției și nerespectarea procedurilor legale, Confederația Sindicală Națională MERIDIAN și Federația Sindicatelor din Silvicultură SILVA solicită Consiliului Economic și Social restituirea proiectului de OUG către MMAP pentru revizuirea și corectarea acestuia.

Reiterăm faptul că suntem dispuși, în calitate de parteneri sociali, să participăm cu bună-credință și profesionalism la toate discuțiile care privesc îmbunătățirea administrării pădurilor statului. Ne referim la discuții cu experți, nu la perspective demagogice, și la formule coerente de creștere a eficienței managementului silvic, nu la distrugerea acestuia.

Silviu GEANĂ,

Lider Federația SILVA

PS – Găsiți atașate adresele elaborate de Confederația Sindicală Națională MERIDIAN și Federația Sindicatelor din Silvicultură SILVA, precum și observațiile transmise MMAP de Ministerul Justiției.