Proiectul cultural „7 Zile – 7 Arte | Labirintul Artei” se lansează la Cafeneaua Actorilor

► Un eveniment multidisciplinar dedicat promovării tinerilor creatori și consolidării scenei artistice urbane

Cafeneaua Actorilor din Parcul Tineretului (Strada Piscului nr. 8) va găzdui, în perioada 23 – 30 noiembrie, proiectul cultural „7 Zile – 7 Arte”. Evenimentul este construit pe conceptul „Labirintul Artei”, un format expozițional și performativ ce invită publicul într-o experiență imersivă prin cele șapte ramuri ale artei. Fiecare zi devine un traseu senzorial unic, în care vizitatorii descoperă expresii artistice contemporane, îmbinate organic într-un spațiu dedicat experimentului și dialogului.

Prin arhitectura sa, Labirintul Artei transformă vizionarea într-o călătorie: de la spații expoziționale la micro-performance-uri live, de la instalații vizuale la momente de lectură și improvizație. Proiectul pune în lumină energia noii generații de artiști și creează o punte între ei și publicul larg, într-un cadru accesibil, cald și profund inspirațional.

Obiectivele proiectului

1.Dezvoltarea dialogului cultural

Construirea unui spațiu viu în care publicul, artiștii și profesioniștii culturali interacționează natural, generând idei, colaborări și perspective noi asupra artei contemporane.

2.Sprijinirea tinerilor artiști

Oferirea unei platforme reale de vizibilitate și validare artistică, prin expoziții, performance-uri și întâlniri cu profesioniști, galerii, instituții și potențiali parteneri.

3.Creșterea accesului publicului la artă contemporană

Adusă într-un format prietenos și dinamic, arta devine mai ușor de înțeles, mai apropiată și mai prezentă în viața comunității urbane.

4.Crearea unui reper cultural trimestrial

Stabilirea proiectului ca eveniment constant în viața culturală a orașului, un punct de întâlnire a creativității, un barometru al generației tinere și un motor de revitalizare.

Programul evenimentului

23 noiembrie – Vernisajul expoziției „Labirintul Artei”

Ora: 17:00

17:00 Detalii: Deschiderea oficială a expoziției. Expoziția prezintă cele 7 arte , într-o formă armonioasă și originală. Eveniment cu acces pe bază de confirmare.



24 noiembrie (ora 19:00) – „Ștefan și nepoții”

Seară muzicală cu trupa RockSchool

Invitat: Ștefan și nepoții

25 noiembrie – Seară muzicală „Labirintul Artei”

Ora: 19:00

19:00 Invitați: Angela Stratulat – solistă a Operei Române Mihai Axinte – spectacol interactiv de percuție (tobe africane)



26 noiembrie (ora 19:00) – „Frumosul meu albastru”

Lectură de teatru – fragmente din piesa „Frumosul meu albastru” Autor: Ada Nan Interpretează: Ada Nan-Tia și Iulian Pricopie (Titus)

Recital de poezie – volume: „Cenușă de trandafir” „Știu cine este Dumnezeu”

Acompaniament musical, recital coveruri celebre: Maria Grundová & Rosta Man

27 noiembrie – Muzica anilor ’80 (Oldies but Goldies)

Ora: 19:00

19:00 Concept: Seară tematică dedicată muzicii anilor ’80. Atmosferă retro, selecții oldies but goldies.



28 noiembrie (ora 19:00) – „Romeo Mocanu”

Seară muzicală cu: Romeo Mocanu – solist folk



30 noiembrie (ora 19:00) – „Teo și Ăla”

Seară urbană cu: Teo – trap Ăla – hip-hop



Expoziția „Labirintul Artei” va fi deschisă publicului larg zilnic în perioada 23 noiembrie – 30 noiembrie în intervalul orar 14:00 -22:00.

Mulțumiri partenerilor pentru susținerea generoasă! Datorită lor proiectul nostru prinde viață și ajunge la publicul care are nevoie de el.

Partenerii evenimentului: Cafeneaua Actorilor și Casa de vinuri Crișan .