Rețeaua PENNY România ajunge la 437 de unități, odată cu deschiderea a trei noi magazine în Topoloveni, București și Cornu Luncii

PENNY continuă extinderea rețelei sale la nivel național și inaugurează trei noi magazine în Topoloveni (str. Maximilian Popovici nr. 5), București (str. Nițu Vasile Sergent nr. 9) și Cornu Luncii (str. Principală nr. 51). Astfel, rețeaua PENNY ajunge la 437 de unități la nivel național.

Noul magazin din Topoloveni, județul Argeș, situat pe str. Maximilian Popovici nr. 5, dispune de o suprafață de vânzare de 824,67 mp și oferă clienților 89 de locuri de parcare, dintre care 4 sunt rezervate persoanelor cu dizabilități și 4 părinților. Programul magazinului este de luni–sâmbătă între 7:30 și 22:00, respectiv duminica între 8:00 și 20:00.

Magazinul din București, pe str. Nițu Vasile Sergent nr. 9, are o suprafață de vânzare de 432,58 mp. Programul magazinului este de luni–sâmbătă între 7:00 și 22:00, iar duminica între 8:00 și 20:00.

Noul magazin PENNY din Cornu Luncii, județul Suceava, situat pe str. Principală nr. 51, este amenajat pe o suprafață de vânzare de 868 mp și pune la dispoziția clienților 46 de locuri de parcare. Programul magazinului este de luni–sâmbătă între 7:30 și 21:00, respectiv duminica între 8:00 și 19:00.

Experiența de cumpărături din noile magazine PENNY reflectă angajamentul companiei pentru portofoliul 3RO – produse cu ingredientul principal din România, procesate și ambalate în țară. Clienții găsesc în magazinele din Topoloveni, București și Cornu Luncii zone extinse dedicate produselor proaspete și mărcilor proprii, cu o semnalizare clară a promoțiilor și a categoriilor de produse esențiale. În plus, noile magazine PENNY oferă soluții convenabile pentru stilul de viață dinamic al clienților, incluzând o gamă variată de produse ready to eat, semipreparate, precum și opțiuni refrigerate și congelate, adaptate nevoilor de zi cu zi.

Extinderea rețelei face parte din strategia PENNY Punct, axată pe șapte piloni principali: experiență îmbunătățită în magazine, expansiune, produse românești, oameni, digitalizare, sustenabilitate și comunicare integrată.

Despre PENNY

PENNY este conceptul de succes al grupului german REWE și unul dintre cei mai activi retaileri din România, cu primul magazin deschis pe piața locală în anul 2005. Întreaga rețea este deservită de cinci centre logistice situate în localitățile Ștefăneștii de Jos, Turda, Bacău, Filiași și Mihăilești.

În prezent, rețeaua PENNY în România este alcătuită din 437 magazine la nivel național și o echipă dedicată formată din peste 7.500 de angajați.

PENNY se află printre organizațiile de top care au primit titulatura de Angajator de Top (Top Employer) 2025 în România. Certificarea de Angajator de Top reflectă grija și angajamentul pentru echipă și performanțele în practicile de resurse umane.

Pentru mai multe detalii despre companie, accesati website-ul oficial https://www.penny.ro/