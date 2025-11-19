Zi de doliu național în memoria lui Ilie Ilașcu
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, decretează ziua de 20 noiembrie 2025 zi de doliu național în memoria lui Ilie Ilașcu, considerat un simbol al rezistenței și al luptei pentru independența și integritatea teritorială a Republicii Moldova.
„Joi, când Ilie Ilașcu va fi înmormântat la Cimitirul Bellu din București, declarăm zi de doliu în amintirea eroului Republicii Moldova. Un om față-n față cu un stat agresor. Care totuși a rezistat. Nu doar a rezistat – ci a rămas liber, cu lupta curată și vorbele demne. Toți cei care l-au respectat pot să își ia simbolic rămas-bun la Palatul Național, între orele 10:00–13:00”, atransmis Maia Sandu, într-un mesaj postat miercuri pe Facebook.