Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, decretează ziua de 20 noiembrie 2025 zi de doliu național în memoria lui Ilie Ilașcu, considerat un simbol al rezistenței și al luptei pentru independența și integritatea teritorială a Republicii Moldova.

„Joi, când Ilie Ilașcu va fi înmormântat la Cimitirul Bellu din București, declarăm zi de doliu în amintirea eroului Republicii Moldova. Un om față-n față cu un stat agresor. Care totuși a rezistat. Nu doar a rezistat – ci a rămas liber, cu lupta curată și vorbele demne. Toți cei care l-au respectat pot să își ia simbolic rămas-bun la Palatul Național, între orele 10:00–13:00”, atransmis Maia Sandu, într-un mesaj postat miercuri pe Facebook.

Liderul de la Chișinău a precizat că Ilie Ilașcu va rămâne un simbol al rezistenței și al luptei pentru integritate. „În cei 9 ani de detenție ilegală, a fost torturat, amenințat, a trecut prin execuții simulate cu gloanțe oarbe pentru a-l dărâma. Dar el nu și-a trădat țara. Ilie Ilașcu a ales, cu fruntea mereu sus, să meargă la moarte pentru independența Republicii Moldova și va rămâne un simbol al tuturor moldovenilor”, a arătat președintele moldovean. În context, Maia Sandu a subliniat importanța transmiterii valorilor pentru care a luptat Ilie Ilașcu.