Alarmant: Impozitele pe terenurile agricole se majorează cu 140%!

Agricultura românească intră într-o nouă etapă de presiune fiscală, după modificările din Pachetul 2 de măsuri anunțate de Guvern. Fermierii se confruntă cu o creștere masivă a bazei de impozitare pentru terenurile agricole, în unele cazuri chiar de trei ori mai mare decât nivelul actual. Pentru terenurile din intravilan, noile valori depășesc 70 de lei pe hectar, în timp ce extravilanul atinge majorări de aproape 140%.

Schimbările nu se opresc aici. Sunt eliminate facilități importante, precum scutirea pentru sere, solarii și silozuri, iar impozitul pe clădirile din agricultură nu mai are cota fixă de 0,4%.

Fermierii atrag atenția că aceste măsuri reduc semnificativ atractivitatea investițiilor într-un sector deja fragil, în care marjele de profit scad de la un an la altul.

Singura gură de oxigen rămâne scutirea pentru mijloacele de transport folosite efectiv în agricultură, însă impactul este limitat în raport cu majorările aplicate terenurilor.

În forma actuală, pachetul fiscal redesenează costurile de producție și obligă fermierii să-și calculeze atent viitorul într-un domeniu esențial pentru economia națională.