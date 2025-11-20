Eurodeputatul Maria Grapini, mesaj cu ocazia Zilei Internaționale a Drepturilor Copilului: “Mi-aş dori să nu mai avem copii discriminaţi, fără şanse la educaţie sau la o viaţă normală!”

Europarlamentarul S&D, Maria Grapini, a transmis un mesaj emoționant, cu ocazia Zilei Internaționale a Drepturilor Copilului:

“La data de 20 noiembrie 1989, Organizația Națiunilor Unite a semnat o Convenție privitoare la drepturile copilului, această zi devenind Ziua Internaţională a Drepturilor Copilului, în întreaga lume.

Totdeauna am considerat că drepturile copiilor sunt primordiale și trebuie respectate. Din păcate, de prea multe ori, acestea rămân doar pe hârtie. România are cei mai mulți copii în sărăcie din UE și cred că trebuie elaborată urgent o strategie de țară, pentru a asigura copiilor din România, oriunde ar trăi aceștia, dreptul la educație, sănătate, alimentație sănatoasă și acces la cultură, sport și alte acțiuni recreative! Societatea, în ansamblu, dar mai ales cei care decid prin legi și reguli, ar trebui să pună pe primul loc copiii!

Mi-aş dori să nu mai avem copii discriminaţi, fără şanse la educaţie sau la o viaţă normală. Mi-aş dori să nu mai existe în România copii trişti sau săraci, cu părinţi disperaţi că nu le pot oferi o zi de mâine senină!

Din nefericire, nu în puține părți din lumea asta mare, copiii sunt lipsiți de drepturi și apărare, duc o viață improprie, sunt lipsiți de hrană, educație, medicamente, afectivitate și dragoste!

Copiii trebuie să fie tratați cu respect, iar statul trebuie să fie unul funcțional! Fiecare copil are dreptul la viaţă, la educaţie şi la o dezvoltare armonioasă!

Ca europarlamentar, am acționat și acționez în consecință, atât pe plan intern, cât și la Bruxelles și Strasbourg, pentru protejarea drepturilor copiilor. România mai are multe de făcut în această privință. O țară fără copii fericiți nu are cum să crească adulți implicați și cum să se dezvolte moral și social!

20 Noiembrie este și ziua lor, 20 Noiembrie este ziua tuturor copiilor, cu drepturi la o viață frumoasă și fericită!

La mulți ani, copii minunați!”.

La 20 noiembrie, în fiecare an, este sărbătorită Ziua Internațională a Drepturilor Copilului, zi ce susţine solidaritatea internaţională, sensibilizarea copiilor din întreaga lume şi creşterea bunăstării copiilor. Începând din 1990, Ziua Internațională a Drepturilor Copilului marchează adoptarea, în aceeaşi zi, de Adunarea Generală a ONU, atât a Declaraţiei, cât şi a Convenţiei pentru Drepturile Copilului.

Ziua Internațională a Drepturilor Copiilor oferă fiecăruia dintre noi un punct inspiraţional pentru a susţine, promova şi celebra drepturile copiilor, ce poate fi transpus în dialoguri şi acţiuni care vor construi o lume mai bună pentru copii.