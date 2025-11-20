Europarlamentarul Maria Grapini pune „punctul pe i”, în plenul PE: „Fără o industrie chimică puternică, nu putem să avem nici agricultură și nici industrie competitive!”

Eurodeputatul S&D, Maria Grapini, vicepreședinte al comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor din PE, a cerut, recent, în plenul PE, reguli clare privind chimicalele, dar și conștientizarea faptului că, fără o industrie chimică puternică, nu putem avea nici agricultură, nici industrie și nici industrie farmaceutică performante.

„Pachetul pentru chimicale este binevenit, intenția este bună. Trebuie, însă, să vedem cum îl aplicăm eficient pentru că eu cred că problema majoră pe care o avem este că, deși reglementăm, la implementare, apar problemele. Fără industrie chimică, nu putem să avem o economie puternică a UE. Nu putem să fim competitivi în relația cu alte state terțe!”, a punctat, în intervenția sa, eurodeputatul Grapini.

În contextul în care atât agricultura, cât și industria, depind de chimicale, a mai spus eurodeputatul S&D, este important să avem această platformă comună, care conține toate datele și care ajută întreprinderile mici și mijlocii.

De asemenea, Maria Grapini a militat pentru redistribuirea sarcinilor și a unei cooperări mult mai bune între agențiile Uniunii Europene.

„Important este să nu se pună alte sarcini suplimentare, în special IMM-urilor. Fără o industrie chimică puternică, nu putem să avem nici agricultură și nici industrie competitive!”, a completat europarlamentarul Grapini.

Nu în ultimul rând, Maria Grapini a reiterat necesitatea unui cadru coerent de reglementare. Deși avem suficientă legislație, a conchis eurodeputatul român, este important să protejăm consumatorul și producătorul din UE.