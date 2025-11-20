Horațiu Potra, adus în România din Dubai!

Mercenarul Horațiu Potra, împreună cu fiul și nepotul său, este adus în România din Dubai sub escortă, pe numele lor existând mandate de arestare în lipsă pentru tentativă de acțiuni împotriva ordinii constituționale, inclusiv acuzația de lovitură de stat. Potrivit anchetatorilor, Potra s-a întâlnit cu Călin Georgescu după anularea alegerilor prezidențiale pentru a pune la cale un plan de deturnare violentă a protestelor, coagulând un grup paramilitar înarmat pentru a schimba ordinea constituțională. Potra a fost de acord să fie predat de bunăvoie.

Mercenarul Horațiu Potra este adus chiar în aceste momente în România din Dubai, aflându-se deja în aeronava care vine spre București alături de fiul și nepotul său. Pe numele celor trei există mandate de arestare în lipsă pentru tentativă de acțiuni împotriva ordinii constituționale, în dosarul în care este acuzat și Călin Georgescu.

Horațiu Potra fusese reținut în Dubai la finalul lunii septembrie și a fost de acord să vină în țară pentru a participa la procedurile judiciare. În caz contrar, predarea sa ar fi durat mult mai mult.

El se află în avion sub escorta polițiștilor români. La sosire, el va fi încarcerat, pentru că are emis pe numele său un mandat de arestare în lipsă în dosarul Parchetului General privind infracțiuni împotriva ordinii constituționale, inclusiv acuzația de lovitură de stat.

Potrivit anchetatorilor, în rechizitoriu, procurorii au reţinut că, în contextul hotărârii CCR din 6 decembrie 2024 prin care au fost anulate alegerile prezidenţiale din România, în dimineaţa de 7 decembrie 2024, Călin Georgescu s-a întâlnit, la un complex de echitaţie din Ciolpani, judeţul Ilfov, „în condiţii de clandestinitate”, cu mercenarul Horaţiu Potra. Anchetatorii arată, în rechizitoriu, că acesta acţiona în zone de conflict internaţional şi desfăşura acţiuni de recrutare şi instruire paramilitară şi l-a susţinut pe Georgescu şi în timpul campaniei electorale, dar şi anterior, în scopul pregătirii acesteia.