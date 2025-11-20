PENNY devine partener principal al competiției Cupa Satelor, o inițiativă care sprijină viitorul fotbalului românesc

Federația Română de Fotbal și PENNY România anunță un nou parteneriat strategic: începând din acest an, competiția dedicată tinerilor fotbaliști din mediul rural se va numi Cupa Satelor PENNY. Evenimentul marchează o nouă etapă în sprijinul fotbalului de bază și al educației prin sport, consolidând angajamentul comun al FRF și PENNY de a susține generațiile tinere din România.

Aflată deja la a opta ediție, Cupa Satelor PENNY se adresează copiilor din mediul rural care iubesc fotbalul și visează să calce pe urmele marilor jucători români. Începând cu ediția 2025-2026, competiția se extinde și pentru categoria U11 (fete și băieți), marcând prima participare a ciclului primar în cadrul turneului.

„Prin acest parteneriat, continuăm misiunea noastră de a investi în sport, educație și comunități. Credem în puterea fotbalului de a uni oamenii, de a forma generații și de a aduce bucurie în viețile copiilor din întreaga țară. Cupa Satelor PENNY va însemna nu doar meciuri, ci și amintiri, prietenii și vise care prind contur.”, a declarat Daniel Gross, CEO PENNY | REWE România.

Competiția, organizată de Federația Română de Fotbal împreună cu asociațiile județene de fotbal și inspectoratele școlare, reunește echipe formate din elevi ai școlilor din mediul rural, coordonați de profesori de educație fizică posesori de licență D. În ediția anterioară, peste 1.700 de echipe au luat startul în competiție, iar pentru noul sezon sunt așteptate peste 2.000 de echipe și mai mult de 26.000 de copii înscriși, un număr aflat în continuă creștere.

Cupa Satelor PENNY se va desfășura în mai multe etape, de la fazele locale și județene (februarie – martie 2026), până la finala națională de la Eforie, care va avea loc în luna mai. Toate echipele participante vor primi mingi și echipamente sportive, oferite cu sprijinul PENNY România.

De-a lungul timpului, competiția a fost un adevărat teren de descoperire pentru talentele din fotbalul românesc. Un exemplu notabil este Rareș Pop, actual jucător al echipei Rapid, care a fost remarcat în urma participării la Cupa Satelor, reprezentând școala din localitatea Socodor, județul Arad.

„Cupa Satelor a fost gândită ca un proiect de suflet al Federației Române de Fotbal, pentru a oferi copiilor din mediul rural o șansă reală de a se apropia de fotbalul organizat. Prin implicarea PENNY, competiția primește un nou impuls, care ne va ajuta să ajungem la și mai mulți tineri și să consolidăm comunitatea celor care iubesc fotbalul”, a afirmat Răzvan Burleanu, președinte Federația Română de Fotbal.

Înscrierile pentru ediția 2025-2026 sunt deschise până la 20 decembrie 2025 pe platforma Federației Române de Fotbal. Primele faze ale competiției vor debuta în februarie 2026, aducând împreună mii de copii din toate județele României, pentru care Cupa Satelor PENNY va fi o experiență care inspiră pasiune, muncă în echipă și fair-play.

Despre Cupa Satelor PENNY

Cupa Satelor PENNY este o competiție de fotbal pentru copii din mediul rural, organizată de Federația Română de Fotbal în parteneriat cu PENNY România. Aflată la a opta ediție, competiția include patru categorii: U11 fete, U13 fete, U11 băieți și U13 băieți. Prin acest parteneriat, PENNY continuă să susțină inițiative care contribuie la dezvoltarea tinerilor și la crearea unor comunități mai unite prin sport.

Despre PENNY

PENNY este conceptul de succes al grupului german REWE și unul dintre cei mai activi retaileri din România, cu primul magazin deschis pe piața locală în anul 2005. Întreaga rețea este deservită de cinci centre logistice situate în localitățile Ștefăneștii de Jos, Turda, Bacău, Filiași, Mihăilești. În prezent, rețeaua PENNY în România este alcătuită din 437 de magazine la nivel național și o echipă dedicată formată din peste 7.500 de angajați.

PENNY se află printre organizațiile de top care au primit titulatura de Angajator de Top (Top Employer) 2025 în România. Certificarea de Angajator de Top reflectă grija și angajamentul pentru echipă și performanțele în practicile de resurse umane.