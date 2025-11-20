Ponta critică dur măsurile economice impuse de Guvernul Bolojan

Victor Ponta este de părere că măsurile de austeritate implementate de Guvernul Bolojan nu sunt menite să scoată România din criza bugetară, ba, din contră, au dus România într-o criză economică, urmând o criză socială.

„Moțiunea o voteaza domnul Ciolacu, daca o sa mai fie deputat. Oricum, nu cred ca asta este solutia. Mariajul asta cu USR nu o sa tina mult. Ori sa fie scosi, ca am gasit eu 20 de parlamentari care voteaza si nu vor functii, ori sa iasa PSD. Mi-a fost mila de Manole, de la Ministerul Muncii, care a anuntat azi o masura si a spus ca nu e a lui sau a PSD. Pai da, dar tu o anunti, pe voi o sa va injure lumea.

Salut anuntul PSD, dar problema este sa incerci sa arati ca nu asta e solutia, s-a mai incercat si ne-a fost rau. E o situatie grea, nimeni nu ar putea acum sa dea lapte si miere. Dar masurile luate in ultimele luni ne-au dus dintr-o criza bugetara in una economica, apoi o sa ne duca in una sociala. A zis domnul Ciolacu ca pe macro stam bine, dar oamenii o duc rau. Pai pentru cine guvernam, pentru oameni sa o duca bine, sau ca sa ne laude FMI?„, a declarat Victor Ponta la România TV.

În interiorul coaliției sunt nemulțumiri legate de modul în care sunt comunicate măsurile economice, iar liderii PSD reclamă marginalizarea lor în procesul decizional. Marcel Ciolacu a declarat, la România TV, că este pregătit să voteze „la vedere” o moțiune de cenzură împotriva lui Ilie Bolojan şi îl acuză pe acesta că adoptă măsuri care afectează economia și că se comportă ca un „salvator al omenirii”, ignorând partenerii de coaliție.