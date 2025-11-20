PUSL anunță sprijin total pentru Daniel Băluță: semnal puternic în cursa pentru Primăria Capitalei!

Mișcare politică importantă în București: PUSL și PSD au semnat un protocol prin care Partidul Umanist Social Liberal își anunță oficial susținerea pentru candidatura lui Daniel Băluță la Primăria Capitalei, în cadrul alegerilor locale parțiale.

Documentul, semnat de Liviu Negoiță, președintele PUSL București, și de Daniel Băluță, liderul PSD București, prevede o colaborare administrativă și politică menită să asigure o guvernare locală eficientă și responsabilă, orientată exclusiv în beneficiul bucureștenilor.

La eveniment au participat și Vlad Popescu Piedone, primarul Sectorului 5, Lavinia Șandru, purtătorul de cuvânt al PUSL, precum și lideri importanți ai formațiunii — Bogdan Ion Jelea și Iulian Cârlogea.

„PUSL este un partid relevant în Capitală, cu peste 100.000 de bucureșteni care ne-au acordat încrederea lor. Le cer tuturor să îl susțină pe Daniel Băluță, un primar care și-a respectat promisiunile”, a declarat Liviu Negoiță.

La rândul său, Daniel Băluță a subliniat încrederea și colaborarea constantă cu PUSL, precum și viziunea comună pentru București: „Scopul nostru este ca până în 2032 Bucureștiul să fie o capitală europeană cu o calitate a vieții ridicată și cu costuri mai mici pentru cetățeni.”

Bogdan Jelea, liderul consilierilor PUSL, a punctat încrederea în alegătorii care au susținut umaniștii în 2024 și care, spune el, îl vor susține acum pe Daniel Băluță.

Prin acest protocol de susținere, PUSL transmite un mesaj clar și puternic în politica bucureșteană: mizează pe continuitate, seriozitate și pe un candidat care a demonstrat deja capacitatea de a livra rezultate.