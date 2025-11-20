România va juca cu Turcia, la Istanbul, în semifinala barajului pentru Campionatul Mondial 2026!

România va juca cu Turcia în semifinala barajului pentru Campionatul Mondial 2026. Dacă va trece mai departe, va înfrunta câștigătoarea meciului Slovacia – Kosovo.

România va juca în deplasare, în prima partidă, cu Turcia. După tragerea la sorți, România va juca în deplasare și în finală, dacă se va califica, fie în Slovacia, fie în Kosovo.

Semifinala barajului va avea loc pe 26 martie 2026. Finala e programată pe 31 martie.

Finale baraj