România va primi peste 16 miliarde de euro de la Uniunea Europeană prin programul de înarmare SAFE

România ar urma să primească 16,68 miliarde de euro de la Uniunea Europeană prin programul de înarmare SAFE (Acțiunea pentru securitatea Europei), iar guvernul urmează să aprobe, joi, un proiect de ordonanță de urgență care stabilește măsurile de punere în aplicare a Regulamentului SAFE.

Până pe 30 noiembrie 2025, statele membre ale UE care doresc asistență financiară prin programul SAFE vor trebui să trimită o cerere în acest sens la Bruxelles, însoțită de un plan de investiții.

Ministerul Apărării Naționale (MApN) a elaborat încă din luna septembrie un astfel de proiect de ordonanță de urgență cu măsuri de punere în aplicare a Regulamentului UE privind SAFE.

„(…) semnalăm că proiectul analizat este de natură să genereze impact bugetar național, în contextul în care, ca urmare a accesării de către România a unor astfel de împrumuturi, pentru investiții semnificative în echipamente de apărare, industria de profil, infrastructură, acestea pot atrage după sine o creștere a cheltuielilor publice, în considerarea costurilor aferente rambursării, de către statul român, a împrumutului, care trebuie integrate în bugetul de stat pe termen mediu și lung.

Mai mult, în măsura în care se acordă garanții și cofinanțări naționale, statul trebuie să asigure sursa pentru acestea în buget”, se arată în avizul favorabil, cu observații și propuneri, al Consiliului Legislativ, asupra draftului de OUG, care se află pe masa Executivului la ședința de guvern de astăzi, citat de Profit.ro.

În proiect este menționată și intenția de a se da autorităților publice din cadrul Forțelor Sistemului Național de Apărare (MApN, MAI și serviciile de informații) posibilitatea legală de a angaja până la 10 oameni care să se ocupe de achizțiile de armament ale României prin intermediul SAFE.

Acest lucru este necesară pentru că în perioada 1 ianuarie 2025 – 31 decembrie 2021 este suspendată ocuparea prin concurs sau examen a posturilor vacante din autoritățile și instituțiile publice, indiferent de sistemul de finanțare și de subordonare și inclusiv activitățile finanțate integral din venituri proprii.