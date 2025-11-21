De la dresaj spre o meserie rară în lume: TERAPEUT pentru CAI!

Alexia Dumitru are 18 ani, face performanță în dresaj și visează să aducă în România o specializare care nu există încă: kinetoterapie și nutriție pentru cai. O meserie inovativă, în care terapeutul ecvin devine esențial pentru sănătatea, recuperarea și performanța cailor sportivi.

Alexia Dumitru, componentă a lotului național de dresaj, nu se desparte de calul său, Csillogo. Fata se ocupă personal de tot ce ține de animal, de la dieta calului, până la forma lui fizică!

„Monitorizez suplimentele, pentru că dăm mâncare granulată, care ajută în funcție de cal. Fiecare cal are dieta lui și ajută, de exemplu, pentru energie. Dacă un cal este mai leneș, poate să îi dea energie mâncarea respectivă. Sau dacă este un cal care este foarte, foarte energic, cum este el, de altfel, îi dăm o mâncare echilibrată, dar care nu îi dă mai multă energie decât are el nevoie”, explică Alexia Dumitru.

Tânăra este elevă în clasa a XII a și se pregătește să intre la Facultatea de Medicină Veterinară. Apoi, vrea să plece în străinătate și facă specializarea în kinetoterapie și nutriție pentru cai!

„În România ducem lipsă de acest fel de specializare. Nu avem decât doctori veterinari care se ocupă de probleme de sănătate grave, dar un kinetoterapeut știe să se uite la un cal și să vadă blocaje musculare sau alte lucruri care pot duce la scăderea în performanță”, povestește sportiva despre planurile ei de viitor.

Atunci când se uită pentru prima dată la un cal, Alexia își dă seama de nevoile lui și dacă acesta suferă de ceva: „Pot recomanda suplimente, pot face masaj, terapie manuală, streching și te pot ghida în antrenamente”.

Înainte de dresaj, calul Alexiei a trecut prin toate celelalte probe ale sportului ecvestru: „El a fost luat din Ungaria, a fost un cal destul de ieftin, dar a avut potențial și o antrenoare de sărituri din România s-a dus și l-a văzut, l-a adus în România și l-a antrenat pentru proba de sărituri. A făcut niște parcursuri destul de mari” .