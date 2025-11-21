Deputatul Robert Alecu avertizează: ”Modificarea Legii 544 nu aduce, în niciun caz, transparență! România are nevoie de adevăr, nu de uși închise!”

Deputatul Robert Alecu avertizează că modificarea Legii 544 nu aduce, în niciun caz, transparență. Potrivit lui Robert Alecu, aceasta aduce “bariere, ambiguitate și uși închise, exact când apar întrebările grele”.

Deputatul Acțiunii Conservatoare susține că toți cetățenii trebuie să aibă acces deplin la informațiile despre achizițiile publice, nu filtrate prin „regimuri speciale”. Transparența nu este un moft, este un drept, a mai spus Robert Alecu, România merită instituții care răspund, nu se ascund!

“Vor să schimbe Legea accesului la informațiile publice, Legea 544, exact în momentul în care trebuia să răspundă la o întrebare simplă: Unde s-au dus banii? În loc să clarifice achizițiile umflate, prim-ministrul Ilie Bolojan, prin locotenenții săi din Parlament, pune călușul în gură celor care cer explicații. Apar microbuze de 200.000 de euro, apar contracte care sfidează logica, iar reacția lor este să limiteze accesul cetățenilor la documente, nu să ofere răspunsuri!”, a precizat deputatul.

Robert Alecu avertizează că Legea care trebuia să garanteze transparența devine, din păcate, o barieră între stat și contribuabil.

“Vor să redefinească informațiile publice și acestea să devină cu regim special, ferit de ochii oamenilor. România are nevoie de adevăr, nu de uși închise, iar întrebarea rămâne aceeași și este legitimă, și anume: Unde s-au dus banii?”, a conchis deputatul Acțiunii Conservatoare.