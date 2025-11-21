Sport

Loturile naționale vor fi desființate. Antrenoarea Camelia Voinea va fi judecată de Comisia de Disciplină a Federației Române de Gimnastică

Loturile naționale vor fi desființate după apariția în spațiul public a unor filmulețe în care antrenoarea Camelia Voinea a fost surprinsă în timp ce își abuza verbal fiica.

Ioan Suciu, președintele Federației Române de Gimnastică, a anunțat că antrenoarea Camelia Voinea va fi judecată de Comisia de Disciplină.

”Tot ce înseamnă și apariții la nivel de videoclipuri cu Sabrina și Camelia din ultimele zile, Comitetul a decis, în unanimitate de voturi, ca tot ce înseamnă problematici semnalate în spațiul public și nu numai, precum și cele întâmplate după venirea de la Campionatele Mondiale, să fie trimise către Comisia de Disciplină, iar în cel mai scurt timp sperăm să vină cu un raport final și să respectăm în totalitate deciziile Comisiei de Disciplină.

Nu cred că se poate șterge cu buretele. E foarte complexă situația la nivel de părinte; șocul e imens când vezi așa ceva într-un proces de pregătire. Știm prea bine că e vorba de mamă și fiică. Știm prea bine că, în orice familie, există și bune, și rele. Peste toate astea, vorbim și despre un proces de pregătire. Lucrurile pot să o ia într-o anumită direcție. Nu pot spune că o acuz sau că sunt de acord sau nu. Nu mi-a plăcut ce am văzut. Noi vom respecta decizia Comisiei de Disciplină”, a spus Ioan Suciu pentru Antena Sport. 

