Maria Grapini a găzduit, la Bruxelles, o importantă conferință pe tema rezilienței agriculturii prin produse inovatoare. Protejarea Pieței Interne a UE de intrările produselor neconforme, prioritară pentru eurodeputatul S&D!

Europarlamentarul Maria Grapini, vicepreședinte al comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor, membru în comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală din PE, a găzduit, joi, la sediul Parlamentului European de la Bruxelles, conferința cu tema “Reziliența agriculturii prin produse inovatoare ca nutrienți pentru sol!”.

“În cuvântul meu, am subliniat nevoia unei politici agricole comune, bazată pe o viziune științifică. Siguranța alimentară este dată de o agricultură sustenabilă. Pentru acest lucru, este necesar să avem nutrienți organici, care ajută în hrănirea și întreținerea culturilor.

În același timp, Piața Internă a UE trebuie protejată de intrări de produse neconforme și care fac concurență neloială producătorilor europeni!”, a punctat, la finalul conferinței, eurodeputatul S&D, Maria Grapini.

Europarlamentarul Grapini a reiterat necesitatea unui cadru de reglementare eficient, care să permită protejarea producătorilor și consumatorilor europeni în fața avalanșei de produse contrafăcute.

De menționat faptul că, la începutul acestei săptămâni, tot la Bruxelles, europarlamentarul Grapini a participat la o conferința dedicată inovării și excelenței în cultura de orez din Italia, conferință la care a fost prezent și ministrul agriculturii din Italia, Francesco Lollobrigida, alți colegi europarlamentari, dar și asociații de producători din domeniu.

“Mesajul meu a fost clar: Producătorii de orez din Europa, ca și ceilalți producători din alte domenii, trebuie protejați de importurile necontralate, de proastă calitate și cu prețuri de dumping!”, a concluzionat vicepreședintele comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor, Maria Grapini.