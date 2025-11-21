Ministrul Educației vrea evaluarea temelor de acasă!

Temele pentru acasă trebuie evaluate, însă notarea acestora nu este obligatorie, prevede un proiect de ordin pus în consultare de Ministerul Educației.

Proiectul prevede că evaluarea temei pentru acasă se poate realiza: frontal, prin discutarea în clasă a părților la care elevii au întâmpinat dificultăți sau printr-o testare a elevilor de aproximativ 10 minute, realizată numai din tema pentru acasă.

Potrivit documentului, se interzice utilizarea temei ca instrument de pedeapsă.

„Timpul total alocat la învățământul primar pentru temele obligatorii va fi de maximum o oră. (…) Pentru toate celelalte niveluri de învățământ preuniversitar, temele obligatorii pentru acasă nu pot depăși două ore”, prevede documentul pus în dezbatere.

Documentul arată și că, „în special în perioada de evaluare, cadrele didactice vor utiliza, pe cât posibil, aplicații și activități în clasă, asemănătoare temei pentru acasă”.

La începutul lunii iunie, ministrul Daniel David a afirmat, într-o conferință de presă, că profesorii care acordă prea multe teme trebuie să fie atenționați și a precizat că sancțiunile sunt administrative, aplicabile de consiliul de administrație pentru diverse abateri, considerând această situație „o abatere ca orice altă abatere de la regulamentul școlii”.