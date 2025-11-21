Președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, a făcut un apel la armata ucraineană să depună armele și să se predea, în contextul planului de pace propus de Statele Unite ale Americii.

Vladimir Putin a transmis această cerință șefului Statului Major General al Forțelor Armate ruse, Valery Gerasimov, cerând un raport privind posibilitatea creării condițiilor pentru ca militarii ucraineni să-și poată depune armele.

„Valery Oleksiyovych, aș dori, de asemenea, să vă rog să raportați dacă este posibil să se creeze condiții, așa cum am cerut, ca militarii Forțelor Armate ale Ucrainei să aibă oportunitatea de a-și depune armele și de a se preda, ținând cont de situația în care se află”, a întrebat președintele rus, conform TASS.

În timpul unei vizite la unul dintre posturile de comandă ale grupului de trupe Zapad, Putin a subliniat că obiectivul principal rămâne atingerea scopurilor „operațiunii militare speciale” și că așteptările poporului rus sunt ridicate față de rezultatele obținute. El a insistat că Rusia va continua să-și urmărească propriile interese naționale în acest conflict.

