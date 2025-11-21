Raport incendiar al ministrului Nazare: Cheltuielile de personal din sistemul public au costat statul 170 miliarde în 2025!

Ministrul Finanțelor a dezvăluit că în ultimii trei ani cheltuielile de persoanal din sistemul public au crescut cu peste 40%, precizând că în 2025 acestea au costat statul 170 de miliarde de euro.

Ministrul Finanțelor face noi dezvăluiri privind banii care s-au dus în ultimii ani pe cheltuielile cu salariile angajaților din sistemul public. Alexandru Nazare a declarat că din 2022 până în 2025 acestea au crescut cu 53 de miliarde de lei.

”Dar trebuie să ne gândim un pic la cum au evoluat cheltuielile de personal şi dacă ne gândim cum au evoluat aceste cheltuieli de personal, vă spun că în 2022 erau 117 miliarde, astăzi sunt 170 de miliarde. Deci practic în acest interval, între 2022 şi 2025 avem o creştere de 53 de miliarde, de aproape 43%”, a declarat Alexandru Nazare la Digi24.

Alexandru Nazare a declarat că este ”suficient timp” ca pachetul legislativ privind majorarea unor taxe şi impozite să fie promulgat în anul 2025 ca să poată fi aplicat cu 1 ianuarie

”Pe 10 decembrie clar că este bine, că este în timpul anului 2025 şi avem suficient timp astfel încât acest pachet legislativ să fie promulgat în anul 2025 ca să poată fi aplicat cu 1 ianuarie. Problema era că nu mai putea fi aplicat cu 1 ianuarie dacă discuţia avea loc în ianuarie sau în februarie anul viitor.

Ne-a trecut glonţul pe la tâmplă. Eram în discuţii cu Banca Mondială şi am ieşit imediat când am văzut ştirea şi bineînţeles am început să discutăm, am sunat imediat la Comisie astfel încât să existe un dialog permanent şi să nu existe sincope, să ştie exact ce facem şi, bineînţeles, în dialog cu premierul, permanent, un pic mai târziu, în cursul după-amiezii, am primit vestea că s-a devansat de pe 21 ianuarie pe 10 decembrie.