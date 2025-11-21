Politic

Război (electoral) total între Ciucu și Drulă!

Candidatul PNL pentru funcţia de primar general, Ciprian Ciucu, i-a răspuns lui Cătălin Drulă, candidatul USR, care l-a acuzat de manipularea sondajelor după ce un sondaj INSCOP l-a plasat pe locul 4 în intenţiile de vot pentru Primăria Capitalei. Ciprian Ciucu a negat orice legătură cu sondajul INSCOP. El a declarat că nu înţelege de ce a fost luat ”la ţintă” de către contracandidatul său şi a subliniat că se consideră în competiţie cu candidatul PSD Daniel Băluţă.

Ciprian Ciucu, candidatul PNL pentru Primăria Capitalei, a reacționat la afirmațiile adversarului USR, Cătălin Drulă, care a acuzat că edilul sectorului 6 ar încerca să-l intimideze cu sondajele. Drulă a lansat acuzațiile, în contextul celui mai recent sondaj INSCOP Research, care îl plasează pe Ciucu pe primul loc în cursa pentru PMB și pe USR-ist pe locul al patrulea.

Ciprian Ciucu a precizat că, cel mai probabil, afirmațiile candidatului USR, Cătălin Drulă, au fost făcute pe fondul unei frustrări. Ciucu a adăugat că principalul său adversar în competiția electorală pentru Primăria Capitalei este candidatul PSD, Daniel Băluță.

