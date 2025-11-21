Scădere a indicelui Robor la trei luni

Veste încurajatoare pentru românii cu credite de consum în lei: indicele ROBOR la trei luni, esențial pentru calculul dobânzilor variabile, a înregistrat o nouă scădere vineri. Potrivit datelor publicate de Banca Națională a României (BNR), indicele a coborât la 6,25% pe an, față de 6,27% în ședința anterioară.

La începutul acestui an, indicele ROBOR la trei luni se situa la 5,92% pe an. De asemenea, s-au înregistrat scăderi și pentru ceilalți indici principali.

Indicele la șase luni, folosit la creditele ipotecare în lei cu dobândă variabilă, a coborât la 6,39% pe an, de la 6,42%. ROBOR la 12 luni a scăzut la 6,60%, de la 6,62%.

În contrast cu scăderea indicilor ROBOR, Indicele de Referință pentru Creditele Consumatorilor (IRCC), reglementat de OUG 19/2019, este de 6,06% pe an. Acesta este calculat ca medie aritmetică a ratelor de dobândă zilnice din trimestrul II 2025, reprezentând cel mai ridicat nivel înregistrat până acum de acest indice.