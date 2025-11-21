Va primi Guvernul Bolojan aviz pe noua lege a pensiilor speciale până pe 28 noiembrie?

Fostul judecător constituțional Tudor Toader s-a declarat, în exclusivitate la România TV, convins că Executivul nu va primi până la 28 noiembrie, din partea CSM, avizul necesar pentru noul proiect al pensiilor speciale.

Într-o intervenție telefonică în emisiunea ”Punctul culminant” de la România TV, Tudor Toader a vorbit despre demersurile guvernului pentru reformarea pensiilor magistraților, ce includ obținerea avizului necesar noului proiect de lege din partea Consiliului Superior al Magistraturii (CSM).

Guvernul este pregătit să își asume răspunderea în Parlament pentru noul proiect privind pensiile magistraților, după ce Curtea Constituțională a României (CCR) a respins, la începutul toamnei, varianta anterioară. Executivul condus de premierul Ilie Bolojan încearcă să definitiveze rapid forma legislativă, astfel încât România să respecte termenul-limită de 28 noiembrie impus de Comisia Europeană pentru reforma pensiilor speciale. Neîndeplinirea jalonului riscă să blocheze accesul la o tranșă de peste 231 de milioane de euro din PNRR.

Noul proiect de act normativ este finalizat şi, spune Bolojan, agreat în coaliţie, însă adoptarea lui depinde de emiterea avizului CSM. Deși instanța constituțională a stabilit că acest aviz poate fi emis în termen de până la 30 de zile, guvernul solicită scurtarea perioadei, avertizând că orice întârziere periclitează calendarul convenit cu Bruxelles-ul. Premierul subliniază că modificările aduse proiectului sunt minore față de forma respinsă de CCR și speră că acest lucru va permite o procedură accelerată.