Violoncelistul Adrian Naidin dă glas colindelor și cântecelor tradiționale rare în concertul „Între cer și pământ!”

Violoncelistul și vocalistul Adrian Naidin, unul dintre cei mai expresivi și îndrăgiți artiști ai scenei românești, invită publicul bucureștean într-o călătorie muzicală de excepție: „Între cer și pământ”. Concertul va avea loc pe 7 decembrie, la ARCUB – Hanul Gabroveni, Sala Mare, începând cu ora 19:00 și reprezintă un prilej extraordinar de a descoperi stilul inconfundabil al lui Adrian Naidin prin care aduce în prim-plan emoția autentică și bucuria colindelor românești, dar și a modului său unic de a împleti muzica clasică cu folclorul transilvănean.

Construit pe baza unor colinde rare și cântece populare, culese direct din vatra satului, în zona comunei Mărișel (județul Cluj), cu sprijinul domnului Nicolae Vădan, recunoscut oficial drept „tezaur uman viu”, concertul „Între cer și pământ” este o declarație despre identitatea culturală. Pentru cei care prețuiesc poezia și tradiția, seara de 7 decembrie promite să fie o incursiune profundă și caldă în spiritul sărbătorilor de iarnă românești.

Evenimentul va marca, de asemenea, lansarea oficială a albumului de colinde „Povestea Florii Soarelui”, un proiect muzical semnat de Adrian Naidin, realizat în colaborare cu Ionuț Micu John (tobe) și George Nemeznic (producător muzical).

Artistul afirmă cu mândrie că este „150% român”. A adaptat și orchestrat aceste comori muzicale cu o finețe aparte, transformând violoncelul într-o voce narativă, încărcată de forță și sensibilitate.

Biletele pentru concertul „Între cer și pământ” sunt disponibile pe platformele: Bilet.ro și Roticket.ro.