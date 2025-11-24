Eurodeputatul Maria Grapini a solicitat Comisiei Europene măsuri concrete pentru creșterea protecției consumatorului!

Europarlamentarul S&D, Maria Grapini, vicepreședinte al comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor din PE, a reiterat necesitatea identificării unui echilibru perfect între protecția consumatorului și dezvoltarea întreprinderilor, în special a celor mici și mijlocii.

“Comisia a propus cinci direcții pentru creșterea protecției consumatorului. În una dintre ele, s-a spus clar că există responsabilitate partajată pentru statele membre. Statele membre nu mai au posibilitatea de a face acorduri bilaterale, acordurile comerciale sunt, așa cum se știe, semnate, negociate, de Comisia Europeană. Și, atunci, Comisia Europeană trebuie să se gândească serios la acest program de creștere a protecției consumatorului și să pună în aceste acorduri comerciale măsuri mult mai concrete, prin care să asigurăm, pe de o parte, securitatea cetățenilor în consumul unor produse și servicii și, pe de altă parte, o concurență corectă în piața internă, cu întreprinderile din Uniunea Europeană!”, a punctat, în intervenția sa, eurodeputatul Grapini.

De asemenea, Maria Grapini a salutat decizia Comisiei, aceea de a avansa o propunere privind o Directivă legată de acțiunile colective în justiție. Potrivit eurodeputatului S&D, atât consumatorul, cât și IMM-urile, se confruntă cu cheltuieli foarte mari în cazul în care, spre exemplu, fiecare în parte inițiază o acțiune în justiție.

“Când credeți că va fi finalizată această Directivă? Pentru că, pe de o parte, costă foarte mulți bani și, pe de altă parte, durează foarte mult timp acțiunea în Justiuție, pentru că, în foarte multe state mebre, așa cum este și țara mea, România, nu există tribunale comerciale specializate! Aș vrea, de asemenea, să știu dacă există un termen, un deadline, pentru a avea această Directivă!”, a mai spus Maria Grapini.

Nu în ultimul rând, europarlamentarul a precizat că, pentru a avea o trasabilitate, este nevoie de o etichetare adecvată și de un control eficient, care se poate face, susține Maria Grapini, doar prin intermediul unei Uniuni Vamale puse la punct și prin autoritățile naționale, care trebuie să inițieze controale amănunțite.