Olguța Vasilescu pune tunurile pe premierul Bolojan!

Olguța Vasilescu, primărița Craiovei, a declarat, în contextul neînțelegerilor din coaliție, că soluția este reintrarea la guvernare cu alt premier decât Ilie Bolojan.

„Dacă nu există o soluție de compromis, în care să putem să ne înțelegem, cum a fost până la urmă acest pachet al administrației locale, pentru dă dacă îi lăsam să taie 45% de la început, acum nu mai era nimeni în administrația publică locală. Puneam lacătul pe primării”, spune Olguța Vasilescu.

Primărița subliniază că social-democrații nu au o problemă personală cu Ilie Bolojan, ci cu inflexibilitatea de care dă dovadă în cadrul negocierilor din coaliție.

„Noi nu avem o problemă personală nici cu dl. Bolojan. Noi avem o problemă cu inflexibilitatea (n.r. lui Ilie Bolojan) de fiecare dată. Și atunci când demonstrăm că greșește. (..) Poate să vină un premier din partea PNL-ului, pentru că deocamdată este un protocol pe care noi îl respectăm, pentru că întotdeauna ne-am respectat semnătura pe protocoale”, spune Olguța Vasilescu, la Antena 3.