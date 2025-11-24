Propunerea legislativă privind reforma pensiilor magistraților, respinsă de Curtea de Apel București

Curtea de Apel București a respins în Adunarea Generală, desfășurată pe 24 noiembrie 2025, cu o majoritate covârșitoare de 215 din 216 judecători prezenți, propunerea legislativă privind reforma pensiilor magistraților.

Această decizie reprezintă un punct de vedere ferm și consecvent în susținerea demersurilor promovate de Consiliul Superior al Magistraturii și Înalta Curte de Casație și Justiție, judecătorii subliniind astfel opoziția lor față de schimbările legislative produse.

Adunarea Generală a reunit un număr foarte mare din totalul judecătorilor Curții de Apel București, 216 din 243, fiind semnalul unui consens puternic în rândul acestora.

„Judecătorii Curții de Apel Bucureşti, întruniți în Adunarea Generală, astăzi, 24 noiembrie 2025, fiind prezenţi 216 din 243 judecători, cu o majoritate covârşitoare de 215 judecători, îşi exprimă punctul de vedere prin care resping propunerea legislativă privind modificarea completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu, consecvenți fiind în sustinerea demersurilor promovate de Consiliul Superior al Magistraturii şi Înalta Curte de Casație şi Justiție”, a anunțat Curtea de Apel București.

Contextul noii decizii a CAB