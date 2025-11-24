Război politic fără de sfârșit, la Cluj-Napoca, între primarul liberal, Emil Boc, și consilierii locali USR!

Scandal mare la ultima ședință a Consiliului Local Cluj-Napoca. Primarul liberal Emil Boc și reprezentanții USR au avut schimburi de replici dure, în care edilul a reproșat blocarea unui proiect absolut necesar pentru oraș – metroul -, iar ceilalți au acuzat lipsa de transparență a municipalității.

“Eu am șase mandate de primar. Voi, 10 like-uri pe Facebook! Dacă nu vreți metrou, stați să muriți în trafic!”, le-a spus Boc USR-iștilor, printre multe altele.

Scânteia care a aprins ședința a venit de la aleșii USR. Aceștia au vrut să afle care este procentul de execuție pentru proiectul metroului.

”E o informație pe care încerc să o găsesc de multă vreme, n-am reușit până acum. Am întrebat încă din aprilie, atunci mi s-a zis că e în proces de actulizare graficul de execuție și că îmi va fi comunicat în cel mai scurt timp posibil. Am revenit în septembrie, am primit același răspuns. Am cerut toate graficele de execuție de-a lungul vremurilor pentru proiectul metroului, să văd evoluția lor și ce se schimbă, iar răspunsul a fost că sunt confidențiale”, a reclamat consilier local USR Paul Helmer.

Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, le-a răspuns USR-iștilor că ”directorul de proiect o să comunice în scris despre procentul exact de execuție”. Confruntat însă cu insistența celor de la USR, edilul s-a enervat și le-a spus acestora tot ce crede despre ei, reproșul major fiind blocarea proiectelor necesare orașului.

”N-ar fi bine să lăsați ipocrizia deoparte? Voi știți foarte bine că soluția la traficul din Florești spre Cluj este rezolvarea pe termen mediu și lung a metroului? Nu a altceva. Centura metropolitană e importantă dar nu rezolvă Cluj-Florești. Ne plângem și vă plângeți pe umerii la toți cei care se plâng de trafic, dar când e vorba să susțineți un proiect major, pe care specialiștii l-au demonstrat după ce au analizat 8 variante altenative că este soluția, nu găsiți cum să băgați bețe-n roate și să blocați aceste proiecte ale Clujului. Faceți tot ce vă stă în putință să blocați viitorul acestui oraș și mă așteptam măcar la dumneavoastră la mai multă maturitate a înțelege cât de important este proiectul pentru mobilitatea alternativă la Cluj pentru calitatea vieții. Tot ce faceți, faceți prin orice mijloace să denaturați, să blocați, să distrugeți credibilitatea ca acest proiect poate rezolva problemele orașului, să ne îngreunați nouă șansa să facem acest proiect. Fiecare vorbă pe care o rostiți ne îngreunează șansa noastră de a face proiectul. Banii sunt limitați în lumea asta, nu-s nelimitați. Și când iresponsabili ca dumneavoastră și mulți alții spun «ce ne trebuie nouă metrou la Cluj», alții o să spună că «bine, dacă nu vă trebuie metrou, nu vă trebuie, stați acolo aglomerați să muriți în trafic», alții așa vor spune din afară. Uitați-vă la Moldova, toți la unison cum se bat pentru Autostrada Moldovei și e necesară. Dar toți la unison, indiferent din ce partid sunt”, a spus Boc.