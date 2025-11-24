Rețeta naturală împotriva tusei și răcelii: siropul de cimbru!

Siropul pentru tuse și răceală preparat în casă și care este natural 100%. Siropul de cimbru este un remediu foarte eficient când vine vorba de tuse, răceli și unele afecțiuni ușoare la plămâni. Iată cum se prepară și cum trebuie consumat pentru a fi eficient, conform unui renumit fitoterapeut.

Sirop pentru tuse și răceală

Cimbrul este o plantă medicinală foarte eficientă în tratarea diverselor afecțiuni. Este un antiviral puternic, dar și dezinfectant, ce poate fi folosit atât intern, cât și extern.

Poate fi consumat atât pentru a preveni, dar și pentru a trata răcelile, durerile în gât și infecțiile bucale. Pentru asta se face gargară cu infuzie de cimbru. Și tusea sau anumite afecțiuni la plămâni pot fi vindecate, consumând ceai de cimbru.

Dar pe lângă ceai, mai există siropul de cimbru care constituie un medicament foarte eficient, pe lângă faptul că este gustos și poate fi consumat și pe post de băutură răcoritoare, în amestec cu apa, sau, de ce, ca îndulcitor pentru ceaiuri.

Iată ce recomandă fitoterapeutul Rosemary Gladstar, în cartea sa, Plante medicinale-Ghid esențial.

Rețeta de sirop de cimbru -Ingrediente

120 grame de frunze și flori de cimbru (recomandat este cimbrul proaspăt, dar poate fi folosit și cel uscat);

1 litru de apă;

1 cană de miere.

Mod de preparare:

Se amestecă cimbrul și apa într-un vas pe foc mic. Se lasă la fiert încet, cu capacul puțin într-o parte, pentru a lăsa aburul să iasă. Se va fierbe până când lichidul ajunge la jumătate și rămân aproximativ două căni de lichid concentrat.

Se strecoară, iar plantele folosite se vor pune la compost. Se adaugă miere în lichidul călduț și se amestecă până la dizolvare.

Preparatul se va pune într-un borcan de sticlă și se va ține la frigider, timp de 3-4 săptămâni.

Cum trebuie consumat:

Se va consuma jumătate până la o linguriță la fiecare două ore, până când răceala și tusea vor ceda.

Pentru ca siropul să reziste mai mult timp puteți adăuga un sfert de cană de coniac la fiecare cană de sirop. Coniacul este un bun conservant și, în plus, are și proprietăți antispastice, ajutând la relaxarea mușchilor gâtului. Mierea cu cimbru Mierea de cimbru este, de asemenea, un remediu excelent pentru răceli și tuse. Iată cum puteți prepara singuri acest tratament miraculos. Mod de preparare: Umpleți un borcan cu gura largă cu frunze și flori proaspete de cimbru. Peste ele adăugați miere lichidă. Dacă mierea este zaharisită o puteți încălzi, dar să nu fie la peste 45 de grade, deoarece mierea își pierde proprietățile prin distrugerea enzimelor, dacă este încălzită peste această temperatură. Din acest motiv și cînd îndulciți ceaiul cu miere, aveți grijă ca acesta să nu fie fierbinte, ci doar călduț.

Puneți miere peste cimbru și lăsați borcanul într-un loc călduros. Trebuie lăsat la macerat aproximativ două săptămâni. După acest timp, puteți strecura mierea sau puteți să lăsați florile și frunzele de cimbru înăuntru, dacă nu vă deranjează.

Mod de utilizare:

Poate fi consumată ca atare sau pentru a îndulci ceaiul. Pentru un plus de savoare, puteți adăuga câteva picături de esență de lămâie sau orice altă aromă pe care o preferați.