Sacrificii pentru medalia olimpică!

Campion european de juniori, Vlad Mihalache este unul dintre cei mai promițători înotători români și are vise mari pentru următorii ani. El se pregătește doar cu gândul la aurul olimpic din 2028, iar pentru îndeplinirea visului e gata să se antreneze și la ora 5.00 dimineața.

Sportivul legitimat la Steaua va participa și la Campionatele Europene în bazin scurt, dar visul său este mult mai mare: vrea să fie campion olimpic peste trei ani!

„O zi liberă e o zi care trece foarte greu, foarte plictisitoare. Sunt obișnuit să lupt pentru visul meu zilnic și zilele de genul trec foarte greu. Visul meu este un vis palpabil, să spun așa. Este să fiu campion olimpic. Iar un vis mai presus este să pot să inspir oamenii să fie mai buni ca mine. Nu mi-ar fi teamă să vorbesc pe scenă, e cumva ceva similar cu înotul”, își începe Vlad confesiunea.

Pentru a-și îndeplini visul, sportivul e gata să facă orice sacrificiu. Ar fi dispus chiar să se antreneze la ora 5.00 dimineața, dacă ar fi nevoie. „Sincer, aș prefera să mă antrenez dimineața devreme, decât seara. Mi se pare mult mai productiv. Cel mai devreme m-aș antrena la ora 5.00 dimineața, pentru că din punctul meu de vedere, sportul, înotul, merită orice sacrificii. Este un stil de viață care te formează. Și prin sacrificii aducem evoluții”, spus Vlad Mihalache, cu maturitatea unui „veteran” al sportului.

La 6 ani a primit cel mai frumos cadou de Crăciun

Deși are doar 19 ani, Vlad are obiceiuri de campion. Are un regim alimentar care-l ajută să-și ducă limitele cât mai sus și nu va renunța la el nici de Crăciun, atunci când tentațiile sunt, în mod evident, mult mai mari.

„De Crăciun mă voi antrena, normal, nu se opresc niciodată antrenamentele. Chiar și atunci când ai o pauză, tot antrenament se pune, pentru că este un antrenament de revenire mental. Eu așa îl consider. Sincer, de Crăciun eu nu am de la ce mâncăruri să mă abțin, pentru că tot ce ar fi dăunător deja nu consum, așa că nu-mi este greu să țin o dietă”, mai spune Vlad.

Cea mai frumoasă amintire de Crăciun este una de când avea 6 ani. Atunci, a primit un mesaj personalizat chiar de la Moș Crăciun, iar ochii i se umezesc și acum când povestește: „E un Crăciun în care tatăl meu împreună cu mama mea mi-au făcut un mesaj personalizat pe calculator . Atunci, Moș Crăciun îmi spunea ce cadouri să primesc și mi s-a părut foarte frumos”.

Preferă victoriile „la limită”

Chiar dacă din tribună pare că o victorie în care învingătorul are un avans mare în fața contracandidaților săi este visul oricărui sportiv, lucrurile nu stau deloc așa pentru Vlad Mihalache. El spune deschis că preferă să obțină o victorie la „milimetru”, pentru că nimic nu se compară cu adrenalina finalului strâns dintr-o cursă. „Cred că este mult mai satisfăcător să câștigi o luptă grea. Și cred că și pentru spectator este mult mai plăcut vizual acest lucru. Apoi, când bați un record, cred că prima oară îți vin în minte toate orele acelea de antrenament în care te-ai gândit la recordul acela, să-l bați”, spune el.

Campionul european de juniori de anul trecut la 200 m fluture, recunoaște că succesul nu l-a schimbat și că muncește cel puțin la fel de mult la antrenamente pentru succesele viitoare.

„Consider că nu m-am schimbat de la acel aur. Din punct de vedere al mentalității, am rămas același eu, deci nici schimbări foarte evidente nu sunt. Așa că pentru mine nu a fost greu să rămân la fel” – Vlad Mihalache, înotător.