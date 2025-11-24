Trump îl critică dur pe „nerecunoscătorul” Zelenski

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, l-a criticat dur pe omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, pe care l-a calificat drept „nerecunoscător”, la fel ca Guvernul de la Kiev, față de eforturile depuse de Washington în sprijinul Ucrainei în războiul cu Rusia.

Afirmațiile liderului american vin în contextul în care, la Geneva, reprezentanți ai administrației Trump se întâlnesc cu o delegație ucraineană și cu oficiali europeni pentru a discuta despre planul de pace în 28 de puncte propus de Statele Unite, menit să pună capăt conflictului ruso-ucrainean, conform El Pais.

Într-un mesaj amplu postat pe rețeaua sa socială, Truth Social, Trump a lansat o serie de acuzații la adresa aliaților SUA, subliniind că războiul nu a început în timpul mandatului său. El a criticat și faptul că unele state europene continuă să cumpere petrol rusesc, alimentând astfel economia și efortul de război al Moscovei.

„Conducerea Ucrainei nu a exprimat nicio recunoștință pentru eforturile noastre, iar Europa continuă să cumpere petrol brut din Rusia”, a scris președintele american, folosind majuscule pentru a-și accentua mesajul.

Trump a afirmat, totodată, că Statele Unite continuă să furnizeze cantități masive de arme NATO destinate Ucrainei și a avertizat că răbdarea Washingtonului este pe sfârșite.

Potrivit surselor citate de presa internațională, Trump a dat Kievului termen până joi pentru a răspunde „planului de pace” elaborat de echipa sa. Documentul ar include concesii majore cerute de Moscova, printre care controlul deplin asupra regiunii Donbas, reducerea semnificativă a forțelor armate ucrainene și renunțarea definitivă la aspirația de aderare la NATO.

În cazul în care Zelenski și guvernul său nu vor accepta condițiile, Trump ar fi pregătit să retragă sprijinul militar și colaborarea în domeniul informațiilor de care Ucraina depinde pentru apărare și planificarea operațiunilor. Totuși, liderul american a declarat sâmbătă, într-o intervenție pentru presă, că planul actual „nu este propunerea finală” și că „există spațiu pentru discuții”.

Negocierile de la Geneva urmează să continue în zilele următoare, într-un context tensionat, marcat atât de divergențele dintre Washington și Kiev, cât și de presiunea crescândă din partea Rusiei, care își intensifică atacurile în estul Ucrainei.