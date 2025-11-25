Lansare “Carta Albă a Agriculturii din România” 2025

IMM România a organizat luni, 24 noiembrie, evenimentul de lansare a celei de-a 2-a ediții a studiului “Carta Albă a Agriculturii din România”.

Lucrarea prezintă evaluarea stării actuale a agriculturii și identificarea principalelor provocări și oportunități pentru următorii ani. În contextul schimbărilor economice și climatice globale, această lucrare oferă o imagine de ansamblu detaliată a sectorului agricol, susținută de date statistice, interviuri și analize economice realizate în anul 2025. Documentul se concentrează pe situația IMM-urilor agricole, punând accent pe strategii de dezvoltare, acces la finanțare, resurse umane și dinamica pieței.

Cele mai importante aspecte semnalate în cadrul analizei pentru anul 2025 sunt următoarele:

-Principalele măsuri de sprijin în agricultură sunt: subvențiile/ajutoare – 39.50 %, TVA redus la 9% – 34.50%, impozitul pentru microîntreprinderi – 26.75 %

-Principalele nevoi de politici publice dorite în agricultură sunt: creșterea subvențiilor – 30.5%, dezvoltarea sistemului de irigații – 33% și modificarea legii arendei – 39.75%;

-Cele mai importante riscuri financiare semnalate de antreprenori au fost: veniturile slabe – 37.33% și resursele insuficiente pentru plată – 30.77%

-Principalele riscuri privind piața menționate de respondenți au fost: costul materiilor prime și energiei – 56.05 %, prețul recoltelor produselor – 38.62 % și concurența mare – 34.66 %

-Salariul mediu net în agricultură a fost de aproximativ 3972 lei pe lună, cu aproximativ 20 % mai mic decât salariul mediu național ca urmare a renunțării din acest an la facilitațile pentru salariul minim.

„Agricultura rămâne un pilon fundamental al economiei naționale, contribuind cu aproximativ 4,1% la PIB în anul 2024. Pe plan economic, creșterea costurilor inputurilor agricole și a energiei este considerată cea mai mare problemă (91% dintre respondenți), urmată de instabilitatea legislativă (79%) și volatilitatea prețurilor produselor agricole (94%). De asemenea, 65% dintre fermieri reclamă lipsa forței de muncă, iar 49% semnalează dificultăți în recrutarea personalului calificat. Este esential sa ascultam vocea fermierilor si a antreprenorilor din mediul rural si sa construim politici publice care reflecta nevoile reale ale acestui sector.”, a declarat Florin Jianu, președinte IMM România.

Proiectul IMM ROMANIA cofinanțat de Uniunea Europeana.