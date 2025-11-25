Premierul Bolojan, contrazis de ministrul Pîslaru!

Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, îl contrazice pe premierul Ilie Bolojan și spune că țara noastră nu riscă să intre în criză. Asta cu o condiție, să cheltuiască cu cap banii europeni pe care îi are la dispoziție prin diverse programe.

„Nu o să spun că lucrurile sunt roz, pentru că nu sunt, dar ce vă pot spune e că prin profesionalizarea a două ministere-cheie, Finanţe şi MIPE, suntem într-o situaţie mult mai bună decât în iunie. Eram într-un model în care, deşi dispunem de un volum impresionant de fonduri europene, nu ştiam să le folosim, sau nu puteam să le folosim sau lucrurile erau neclare”, a declarat Dragoş Pîslaru în cadrul evenimentului ROINVEST ediţia a VI-a, organizat marţi de News.ro.

Ministrul a explicat că România poate atrage zeci de miliarde de euro din fonduri de coeziune şi din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), iar în acest context nu ar exista motive de recesiune economică.

„Sunt nişte volume impresionante de bani europeni pe care îi avem la dispoziţie. Pe partea de coeziune (…) accelerarea pe care am împins-o anul acesta ne va duce la un ritm de sută la sută, cinci miliarde de euro pe an. Pe PNRR, anul 2026 este anul PNRR pentru că trebuie să terminăm investiţiile, avem de cheltuit 10 miliarde de euro pe PNRR. Asumpţia de lucru este că vor intra în ţară 15 miliarde de euro. (…) Nu avem nevoie de un plan de relansare adiţional, planul de relansare este să foloseşti banii ăştia europeni cu cap şi să îi foloseşti pe proiectele pe care le ai. Atâta timp cât cheltuim banii ăştia, nu avem cum să intrăm în recesiune economică”, susţine Dragoş Pîslaru.