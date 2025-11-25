SUA și Ucraina au elaborat un nou acord de pace în 19 puncte!

SUA și Ucraina au elaborat un nou acord de pace în 19 puncte, dar au lăsat ca elementele cele mai sensibile din punct de vedere politic să fie decise de președinții țărilor, potrivit prim-viceministrului ucrainean de externe, Sergiy Kyslytsya, potrivit Financial Times.

Washingtonul a pus anterior presiune pe Kiev pentru a conveni asupra unei propuneri în 28 de puncte, care fusese elaborată de oficiali americani și ruși și care a depășit mai multe linii roșii ucrainene de mult timp.

Kyslytsya, care a fost prezent în încăpere ca parte a delegației ucrainene pentru discuțiile cu miză mare de la Geneva, a declarat pentru Financial Times că întâlnirea a fost un efort „intens”, dar „productiv”, care a dus la un proiect de document revizuit complet, care a lăsat ambele părți cu un sentiment „pozitiv”.

După ore de discuții minuțioase care aproape s-au eșuat înainte de a începe, echipele americană și ucraineană au ajuns la acorduri asupra mai multor probleme, dar au „pus între paranteze” cele mai controversate puncte – inclusiv probleme teritoriale și relațiile dintre NATO, Rusia și SUA – pentru ca Donald Trump și Volodymyr Zelensky să le decidă.

Ucrainenii au declarat că „nu au fost mandatați” să ia decizii privind teritoriile – în special cedarea de terenuri, așa cum sugera proiectul inițial de plan – ceea ce, conform constituției țării lor, ar necesita un referendum național.

Noul proiect, a spus Kyslytsya, semăna puțin cu versiunea anterioară a propunerii de pace, divulgată public, care provocase controverse la Kiev. „Foarte puține lucruri au mai rămas din versiunea originală”, a spus el.

„Am dezvoltat un corp solid de convergență și câteva lucruri asupra cărora putem face compromisuri”, a spus el. „Pentru restul va fi nevoie de decizii de conducere.”

Discuțiile au fost conduse, de partea ucraineană, de puternicul șef de cabinet al lui Zelenski, Andriy Yermak, și de secretarul Consiliului Național de Securitate și Apărare, Rustem Umerov, iar Kyslytsya și un grup de ofițeri militari și oficiali ai serviciilor de informații au jucat un rol de sprijin de partea Kievului.

Delegația americană i-a inclus pe secretarul de stat Marco Rubio, secretarul armatei, Dan Driscoll, trimisul special al lui Trump pentru Rusia, Steve Witkoff, și ginerele președintelui, Jared Kushner, a cărui prezență i-a surprins inițial pe oficialii ucraineni.

Kyslytsya a spus că americanii au fost atenți, dornici să audă punctul de vedere al ucrainenilor și deschiși la sugestii. „Aproape tot ce am sugerat a fost luat în considerare”, a spus el.