Surse: Ucraina a acceptat acordul de pace propus de administrația Trump!

Ucraina a acceptat acordul de pace negociat de administrația Trump pentru a pune capăt războiului cu Rusia, care durează de aproape patru ani, au declarat surse oficiale pentru CBS News.

Ucraina este de acord cu propunerea de pace a SUA, rămânând doar „detalii minore” de stabilit, a transmis un oficial american, scrie CBS News. Federația Rusă nu a comentat deocamdată.

Anunțul despre acordul de pace acceptat de Ucraina vine în timp ce detaliile finale ale înțelegerii continuă să fie discutate, în timp ce Moscova nu a încă o reacție oficială.

Oficialul american și consilierul ucrainean pentru securitate națională, Rustem Umerov, au precizat că s-a ajuns la o înțelegere comună asupra unei propuneri, urmând ca detaliile să fie stabilite.

Umerov este optimist că președintele ucrainean Volodimir Zelenski ar putea călători la Washington înainte de sfârșitul lunii noiembrie, pentru a finaliza un acord.

„Ucrainenii au acceptat acordul de pace. Există câteva detalii minore care trebuie rezolvate, dar ei au acceptat un acord de pace”, a relatat oficialul american.

Informația vine în contextul în care secretarul Armatei SUA, Dan Driscoll, se află la Abu Dhabi pentru a se întâlni cu oficiali ruși. Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, le-a spus reporterilor că, deși Rusia „apreciază poziția SUA, care își asumă inițiativa în rezolvarea conflictului ucrainean”, Moscova „acționează profesionist, fără să divulge informații înainte ca acordurile formale să fie finalizate… Rusia se așteaptă ca SUA să o informeze despre rezultatele consultărilor cu Ucraina și Europa în viitorul apropiat”.