Tensiunile dintre China și Japonia se amplifică!

Tensiuni uriașe între China și Japonia din cauza unei posibile invazii asupra Taiwanului. Confruntarea dintre Beijing și Tokyo se amplifică după un comentariu al prim-ministrului nipon, în care a sugerat că dacă Xi Jinping va ataca Taiwanul, Japonia ar putea lua măsuri militare.

În urma declarațiilor făcute de premierul japonez Sanae Takaichi, China a reacționat dur. Beijingul le-a cerut cetățenilor săi să evite să călătorească în Japonia și a anunțat suspendarea importurilor.

Înainte de repercusiunile comerciale, guvernul japonez își îndemnase cetățenii din China să ia măsuri de securitate. Ambasada niponă din Beijing a emis o declarație prin care sfătuia cetățenii să fie atenți și să evite, pe cât posibil, piețele aglomerate.

Aceasta este cea mai gravă confruntare diplomatică dintre cele două națiuni din ultimii ani. Regimul chinez este profund indignat de declarațiile prim-ministrului japonez. Oficialii de la Tokyo au anunțat că au mobilizat forțele armate după ce au detectat o dronă chineză în spațiul aerian.

Premierul nipon a justificat mobilizarea militară ca fiind autoapărare colectivă, având în vedere că Taiwanul se află la aproximativ 100 de kilometri de cea mai apropiată insulă japoneză.