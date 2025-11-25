Vești proaste pentru milioane de pensionari. Plățile în numerar la ghișeu vor fi eliminate!

Plățile în numerar la ghișeu vor fi eliminate treptat, iar instituțiile și operatorii economici care încasează bani de la populație sunt obligați să asigure infrastructură electronică și terminale POS.

Conform unei noi legi publicate în Monitorul Oficial, toate plățile către instituțiile statului, taxe, impozite, amenzi sau tarife pentru servicii, trebuie efectuate prin card, transfer bancar sau aplicații electronice.

Modificările aduse OUG 193/2002 stabilesc clar că toate instituțiile publice, inclusiv cele locale, trebuie să accepte plăți prin mijloace moderne. Aceasta se aplică tuturor tipurilor de obligații financiare: impozite locale, taxe speciale, amenzi, contribuții sau tarife pentru servicii publice. Regula se extinde și asupra furnizorilor de utilități publice.

Totodată, Legea 70/2015 a fost modificată pentru a permite ca operațiunile de încasări și plăți efectuate de persoane juridice, PFA-uri sau alte entități să se realizeze prin card sau transfer bancar, nu doar în numerar.

Noua lege introduce obligații importante pentru persoanele juridice. Toate firmele trebuie să dețină cel puțin un cont de plăți în România, iar entitățile nou-înființate au maximum 60 de zile pentru a deschide un cont. Prestatorii de servicii de plată, precum băncile sau instituțiile financiare, nu pot refuza deschiderea contului, cu excepția situațiilor în care există risc de spălare a banilor (AML). Această prevedere completează obligația autorităților publice de a încasa exclusiv prin mijloace electronice, creând un sistem unitar de plăți digitale.

Conform art. 1 și 2 din OUG 193/2002, modificate prin lege, instituțiile publice și operatorii economici trebuie să instaleze terminale POS în termen de 30 de zile de la solicitare. Terminalele sunt furnizate de bănci, fără costuri de achiziție pentru instituțiile publice. Refuzul instalării terminalelor sau al acceptării plăților cu cardul atrage sancțiuni semnificative. Amenzile prevăzute de lege sunt între 3.000 și 10.000 lei pentru persoanele juridice care nu dețin cont de plăți în România și includ sancțiuni pentru entitățile care nu acceptă plata cu cardul sau pentru autoritățile publice locale care nu implementează sistemele electronice.

În cazuri extreme, Ministerul Finanțelor poate sista alimentarea cu cote defalcate din impozitul pe venit.