Vremea va fi mai caldă decât de obicei până la jumătatea lunii decembrie!

Meteorologii anunţă vreme mai caldă decât de obicei, până la jumătatea lunii decembrie. În săptămâna 24 noiembrie – 1 decembrie, sunt aşteptate precipitaţii abundente în sudul ţării.

Meteorologii ANM au anunțat noile estimări meteo pentru finalul de an. Temperaturile se vor situa peste cele specifice acestei perioade, până la jumătatea lui decembrie, anunţă meteorologii, care au făcut publică prognoza pentru intervalul 24 noiembrie – – 22 decembrie.

Săptămâna 24 noiembrie – 1 decembrie

Valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru acestă săptămână, pe întreg teritoriul României, dar cu o abatere termică

pozitivă mai accentuată în extremitatea de sud-est a țării. Regimul pluviometric va fi excedentar în regiunile sudice, dar și local deficitar în extremitatea de nord și de sud-est a țării, iar în rest va fi apropiat de cel normal, potrivit ANM.

Săptămâna 1 – 8 decembrie

Temperaturile medii vor fi mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă la nivelul întregii țări, dar mai ales în zonele montane. Cantitățile de precipitații estimate pentru acest interval vor fi deficitare în toate regiunile.