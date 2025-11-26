De ziua lui Ivan Patzaichin

Astăzi, 26 noiembrie, Ivan Patzaichin ar fi împlinit 76 de ani. Ne e dor de el în fiecare zi și ne prefacem că e încă lângă noi, ducând mai departe proiectele începute alături de el și construind unele noi, generate de ideile și viziunea sa, despre care am discutat până în ultima clipă.

„Îmi este dor de tata. Îmi este atât de dor de el, încât nici durerea lui nu mai este durere. Este obișnuință. Sunt sigură că toți cei care l-ați cunoscut și apreciat vă gândiți la el și vă este și vouă dor de Ivan. Cred că această carte „Mila lui Dumnezeu. Cine a fost Ivan Patzaichin” ne va potoli din acest dor. Măcar astăzi, de ziua lui.” Ivona Patzaichin-Rusu

Îi facem astăzi o reverență: lansăm volumul „Mila lui Dumnezeu. Cine a fost Ivan Patzaichin”, semnat de Sorin Trâncă și publicat de Pilot Books, o carte ca o călătorie pe apele vieții lui Ivan.

„Ca și pentru mulți dintre cei intervievați pentru carte, și pentru mine Ivan Patzaichin este acel legendar și tăcut erou al copilăriei, care din când în când mai apărea la televizorul alb-negru, făcând încă și încă o dată imposibilul posibil. Și deși acum am făcut aproape 10.000 de kilometri pe urmele lui, aș putea spune că sunt doar la începutul acestui exercițiu de admirație: respectul meu pentru el crește cu fiecare nouă mărturie asupra felului lui de-a fi.” a declarat Sorin Trâncă.

Volumul a fost prezentat azi într-un cadru restrâns la sediul COSR, în prezența autorului, a membrilor familiei Patzaichin și a unor reprezentanți ai elitei sportive și olimpice românești.

„Ivan Patzaichin este, pentru noi toți, un fel de lumină care nu se stinge, un izvor care nu seacă niciodată”, a spus, la ceremonia de la Comitetul Olimpic și Sportiv Român, Mihai Covaliu, președintele COSR.

Lansarea oficială a volumului, deschisă publicului larg, va avea loc sâmbătă, 6 decembrie, ora 12:00, în cadrul Târgului de Carte Gaudeamus, la Romexpo (Bd. Mărăști 65–67), la standul editurii Pilot Books (pavilion B, stand 41), în prezența autorului Sorin Trâncă și a familiei Patzaichin.

„Mila lui Dumnezeu își propune să îl privească pe marele campion dintr-un cadru mai larg, care cuprinde lumea fabuloasă a Deltei, în care s-a născut și s-a format, și oamenii care i-au fost aproape.” Bogdan Ungureanu, fondatorul editurii Pilot Books.

Cartea poate fi cumpărată începând de astăzi din cele mai importante librării din România, precum și de pe www.pilotbooks.ro.

Tot astăzi anunțăm cea de-a doua ediție a Maratonului Internațional de Canoe Ivan Patzaichin, o experiență unică pentru iubitorii Deltei, prin care ducem mai departe viziunea lui Ivan asupra sportului ca mijloc de conectare între oameni și apă. Dedicat pasionaților de caiac, canoe și stand-up paddle, maratonul se va desfășura pe traseul Tulcea – Mila 23, în perioada 22-24 mai 2026. Înscrierile încep pe 15 decembrie 2025, pe www.rowmania.ro.

Competiția se desfășoară de-a lungul traseului de ecoturism „Delta lui Ivan”, autorizat de ARBDD, care leagă Memorialul Ivan Patzaichin de pe Faleza din Tulcea de Muzeul Ivan Patzaichin din Mila 23. Cei 45 de km pot fi parcurși fie într-o singură zi (categoria Elite), fie în două zile (categoria Loisir), fiind accesibili atât sportivilor de performanță, cât și amatorilor pasionați de natură și aventură.

Această inițiativă, în colaborare cu ANSPSR Constanța (Asociația Națională a Scafandrilor Profesioniști din România), face parte din moștenirea lui Ivan Patzaichin către noi toți – un vast patrimoniu care continuă să inspire generații întregi, promovând valorile sportului, respectul pentru natură, dezvoltarea armonioasă a comunităților locale, valorificarea creativă a patrimoniului natural și cultural, democratizarea accesului la ape, ecoturismul, educația pentru sustenabilitate, construcția comunitară și inovația în Delta Dunării.

Despre Sorin Trâncă, autorul volumului „Mila lui Dumnezeu. Cine a fost Ivan Patzaichin”

Sorin Trâncă s-a născut în 1975 la Timişoara și a absolvit jurnalismul la Universitatea de Vest. După o carieră de succes în publicitate și industria binelui, și-a mutat atenția către storytelling, preferând genul documentar.

Până acum, Sorin Trâncă a mai scris „Brief. 99 de chestii pe care aș fi vrut så le știu când am intrat în publicitate” (Editura Publica, 2015) și „Drumul lui Constantin. Evadarea lui Brâncuși din România, o reconstituire” (Editura Humanitas, 2023).

