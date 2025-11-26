Eurohold și EIG au intentat o a doua acțiune de arbitraj împotriva statului român în valoare de 575 de milioane de euro.

Perchezițiile de astăzi împotriva foștilor angajați Euroins România (EIRO) coincid cu momentul în care Eurohold Bulgaria AD (Eurohold) și Euroins Insurance Group AD (EIG) au intentat o a doua acțiune de arbitraj internațional împotriva statului român la Centrul Internațional pentru Soluționarea Litigiilor Relative cu Investițiile (ICSID) din Washington.

Valoarea despăgubirilor solicitate statului român prin aceasta nouă cerere se ridică la suma de 575 de milioane de euro, iar în plus, și alte entități care au suferit pierderi s-au alăturat cazului pentru procedurile viitoare.

În urmă cu exact o lună, Centrul internațional pentru soluționarea litigiilor privind investițiile (ICSID / Centrul ICSID) de la Washington a respins cererea guvernului român de a înceta procedurile de arbitraj inițiate de Eurohold Bulgaria AD (Eurohold) și Euroins Insurance Group AD (EIG) cu privire la revocarea licenței Euroins România și declararea insolvenței acesteia de către autoritățile române.

Cu cele două proceduri de arbitraj intentate la Washington, valoarea totală a despăgubirilor solicitate statului român depășește acum 1 miliard de euro.

La aproape trei ani de la revocarea ilegală a licenței EIRO, organizată de un grup de înalți funcționari din cadrul ASF, care a dus la falimentul asigurătorului român, au fost adunate dovezi, fapte și cifre irefutabile că acest act al autorității de reglementare din România a încălcat legea și că Euroins România era pe deplin solvabilă la data retragerii licenței de funcționare (17 martie 2025).

Mai mult, toate previziunile speculative privind daunele și costurile uriașe pe care Euroins România ar trebui să le plătească în despăgubiri de asigurare s-au dovedit a fi manipulatoare, ceea ce confirmă în continuare faptul că ЕIRO era solvabilă și bine capitalizată la data la care licența sa a fost revocată, cu încălcarea unui număr de legi și reglementări.

Această constatare a fost confirmată la începutul anului 2023 de raportul actuarului profesionist independent angajat de acționari și BERD (un acționar al Euroins Insurance Group) pentru a efectua o evaluare tehnică independentă a EIRO înainte de data la care licența EIRO a fost revocată.

În loc să se concentreze pe rezolvarea acestei probleme în ultimii trei ani, așezându-se la masa negocierilor și discutând cu acționarii EIRO despre cum să protejeze interesele asiguraților și ale clienților prejudiciați din România, pentru care Eurohold și EIG au propus un plan specific, aceștia au asmuțit procurorii să percheziționeze sertarele și dulapurile care conțin obiecte personale ale cetățenilor români obișnuiți care au lucrat ca angajați la Euroins România.

Acest act nu este doar rușinos, ci și complet lipsit de sens din punct de vedere juridic – orice „dovadă” care ar putea fi găsită trei ani mai târziu în locuințele private ale cetățenilor români care au lucrat ca angajați obișnuiți ai Euroins România nu ar fi acceptată de nicio instanță.

Eurohold Bulgaria AD

Eurohold Bulgaria AD este un grup de energie și financiar de top care operează în Europa Centrală, de Est și de Sud-Est. Este listat la Bursa de Valori din Bulgaria și cea din Varșovia. Eurohold deține Euroins Insurance Group AD (EIG), unul dintre cele mai mari grupuri de asigurări din regiune. EIG oferă o gamă completă de produse de asigurare, operând în 9 țări europene. Eurohold este proprietarul Electrohold, un grup de energie de top din Bulgaria, care deține cel mai mare distribuitor, furnizor și retailer de energie electrică din țară, cu 3000 de angajați și care deservește peste 3 milioane de consumatori.

