Facturile la energie au crescut la cote alarmante!

Statisticile arată că românii plătesc cea mai scumpă energie electrică la nivel european, prin raportare la puterea de cumpărare. Înainte de eliminarea plafonării, pentru un consum de 100 de kilowați oră factura era de aproximativ 63 de lei. În prezent, facturile s-au dublat.

„Avem un plan de reducere pe termen mediu și lung al prețului la electricitate și acest plan înseamnă creșterea capacităților de producție. Deja vedem în acest an noi capacități de producție. La anul va intra (centrala de la) Mintia. Avem în vedere reguli noi pe piață, inclusiv reducerea speculei”, spune secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi.

Ținând cont de impactul direct asupra populației și riscurile generate de dependența de importuri, ministrul energiei intenționa să ducă problema facturilor inclusiv pe masa Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT).

„Am insistat, dar nu a fost considerat neapărat o prioritate in momentul de fata. Eu cred că este o prioritate și o să insist în continuare”, promite Bogdan Ivan.

Vin și primele facturi la gaze din sezonul rece. Pentru un consum de aproximativ 140 de metri cubi se plătesc apropae 400 de lei. Însă decembrie și ianuarie sunt luni friguroase, iar consumul ar putea crește la peste 300 de metri cubi pentru aceeași locuință.

La această listă de cheltuieli se adaugă și banii dați pe carburanți. Ministrul Bogdan Ivan a fost întrebat dacă guvernul ia în calcul o scădere a taxării pe carburanți în cazul în care prețurile vor trece de un anumit prag.

„În momentul de față, cred că poate sa fie o discuție foarte serioasă la acest capitol in cadrul coaliției de guvernare. E o opinie personală, nu am avut o discuție până acum”, a răspuns el.