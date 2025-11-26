Înmatricularea mașinilor se va putea face, în totalitate, online!

Cetățenii care vor să înmatriculeze o mașină vor putea interacționa cu angajații Direcției Generale Permise de Conducere și Înmatriculări în totalitate online, fără să fie nevoiți să facă un drum la ghișeu pentru a-și obține datele de conectare la platforma electronică.

Proiectul de lege inițiat de deputatul USR Radu Miruță, ministrul Economiei, a fost adoptat miercuri, de plenul Camerei Deputaților, în calitate de for decizional. Înmatricularea mașinilor a fost trecută în mediul online în 2024, dar nu în totalitate, pentru că oamenii tot au mai trebuit să facă un drum la ghișeu pentru a obține datele de conectare la platformă.

Miruță a încercat, în calitate de deputat, să corecteze această aberație, întâi la dezbaterea în comisii a OUG 38/2023 prin care a fost semi-digitalizată procedura înmatriculării, apoi prin depunerea unui proiect de lege separat, adoptat miercuri în Parlament.

După ce legea va fi promulgată de președinte, Direcția Generală Permise de Conducere și Înmatriculare a vehiculelor va avea obligația să asigure crearea conturilor de utilizator pe pagina proprie de internet și să furnizeze cetățenilor datele de acces, printr-un flux complet online.

„Le mulţumesc colegilor parlamentari care au înţeles că, fără digitalizare, chiar şi cu paşi mici, România nu îşi poate accesa potenţialul. Am iniţiat acest proiect din opoziţie, mi s-a spus că nu se poate, iată că s-a putut!

Este un act de igienă civică să «tăiem» din drumurile pe care cetăţenii le fac la ghişee, atunci când putem construi alternativa. Le mulţumesc colegilor din MAI care depun eforturi vizibile pentru ca această lege să devină practică obişnuită în România!”, a declarat Radu Miruţă, deputat USR şi ministru al Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului.