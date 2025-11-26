Maria Grapini, întrebări tranșante adresate comisarului european pentru apărare privind planul propus și angajamentul UE față de o pace justă și durabilă în Ucraina. Andrius Kubilius îi dă dreptate eurodeputatului S&D!

Europarlamentarul S&D, Maria Grapini, a adresat, în plenara de la Strasbourg, în timpul dezbaterii privind poziția referitoare la planul propus și angajamentul UE față de o pace justă și durabilă în Ucraina, mai multe întrebări, punctuale, comisarului european pentru apărare, Andrius Kubilius.

“Sunt de acord cu ceea ce ați spus legat de agresiunea Rusiei și de tragedia care se întâmplă în Ucraina. Un coleg a precizat aici că UE a avut o reacție foarte rapidă. Dumneavoastră considerați că UE a avut o reacție rapidă în acest joc diplomatic? Considerați că are acum Comisia Europeană un plan strategic foarte clar privind Ucraina? Ce poate să facă și nu a făcut Comisia Europeană pentru pace și pentru a pune capăt acestui război odios?”, a punctat, în intervenția sa, Maria Grapini, care a adăugat, în context, că toți cetățenii europeni se simt abandonați.

“Ar fi greșit să pretindem că UE a acționat rapid. Cu toții vrem că UE să joace un rol mai hotărât pe această scenă globală. Asta înseamnă să-și asume un rol de lider și în ceea ce privește crearea de alianțe!”, a precizat, la rândul său, comisarul european pentru apărare.

De asemenea, Andrius Kubilius și-a exprimat convingerea că, în continuare, la nivel mondial, există o majoritate care își dorește o lume bazată pe ordine, pe reguli, și nu una în care marile puteri precum Rusia, SUA sau China hotărăsc soarta tuturor fără participarea, la actul decizional, al vreunui organism internațional.

“Vrem o acțiune inteligentă din partea UE!”, a mai spus oficialul european.

La finalul dezbaterii, eurodeputatul Maria Grapini, vicepreședintele comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor din PE, a conchis: Ca de fiecare dată, doamna Ursula von der Leyen nu a stat să asculte toată dezbaterea, dar s-a laudat “cu ce grozavă a fost în programul pentru pace”. Părerea mea – că toți cetățenii europeni se simt abandonați și că, de fapt, Comisia Europeana a fost doar reactivă- a fost verificată prin întrebarea adresată si răspunsul primit! Comisia Europeană nu a fost, din păcate, un actor implicat pentru programul de pace în Ucraina!”.