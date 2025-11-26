Ministrul Rogobete, despre încheierea repartizării celor care au promovat concursul de Rezidențiat!

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, anunţă, marţi seară, că s-a încheiat procesul naţional de repartizare pe specialităţi şi centre universitare pentru candidaţii care au promovat concursul de Rezidenţiat. Au fost scoase la concurs 5.374 de locuri şi posturi şi au rămas neocupate 38 de locuri şi 1 post.

”În aceasă seară s-a încheiat procesul naţional de repartizare pe specialităţi şi centre universitare pentru candidaţii care au promovat Concursul de Rezidenţiat — unul dintre cele mai importante momente pentru viitorul Sănătăţii din România. În total, au fost scoase la concurs 5.374 de locuri şi posturi în medicină, medicină dentară şi farmacie — un efort naţional pentru a da şansa fiecărui tânăr să îşi urmeze drumul profesional”, a scris, marţi seară, pe Facebook, ministrul Sănătăţii.

Acesta anunţă că în 2025 a fost cel mai mare număr de locuri pentru medicina de familie: o creştere de 25% faţă de anul trecut.

”O investiţie directă în prevenţie, în medicina primară şi în accesul pacienţilor la servicii medicale esenţiale. Pentru prima dată după mulţi ani, locurile nu doar că au fost suficiente, dar au şi rămas neocupate: 38 de locuri şi 1 post. O imagine clară a unei generaţii care are libertatea de a alege şi a unui sistem care, în sfârşit, poate oferi opţiuni reale şi corecte pentru începutul carierei medicale”, a mai scris ministrul.

Acesta a mulţumit ”tuturor celor implicaţi în organizarea acestui proces amplu, echipei Ministerului Sănătăţii pentru munca uriaşă”.

”O felicit în mod special pe doamna prof. univ. dr. Cătălina Poiană, preşedinta Comisiei de Rezidenţiat din acest an, pentru rigoarea şi profesionalismul cu care a coordonat întregul parcurs.