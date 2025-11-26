PENNY inaugurează patru noi magazine în Bacău, Reșița, Odoreu și Topraisar și ajunge la 441 de unități la nivel național

PENNY continuă extinderea rețelei sale la nivel național și inaugurează în această săptămână patru noi magazine: două deschise astăzi, 26 noiembrie, în Bacău și Reșița, și două care vor fi deschise vineri, 28 noiembrie, în Odoreu și Topraisar. Odată cu aceste inaugurări, rețeaua PENNY ajunge la 441 de unități la nivel național.

Noul magazin din Bacău, pe strada Mioriței nr. 27, este al patrulea magazin PENNY din oraș. Acesta dispune de o suprafață de vânzare de 873,87 mp și pune la dispoziția clienților 24 de locuri de parcare, dintre care 2 sunt rezervate persoanelor cu dizabilități și 2 părinților.

Magazinul din Reșița, județul Caraș-Severin, situat pe Drumul Național 58B, este amenajat pe o suprafață de vânzare de 868,80 mp și oferă clienților 59 de locuri de parcare, dintre care 3 sunt rezervate persoanelor cu dizabilități și 3 părinților.

În Odoreu, județul Satu Mare, noul magazin este situat pe Strada Nufărului nr. 2 și dispune de o suprafață de vânzare de 872,84 mp. Acesta pune la dispoziția clienților 81 de locuri de parcare, dintre care 3 rezervate persoanelor cu dizabilități și 3 părinților.

Magazinul din Topraisar, județul Constanța, amplasat pe Șoseaua Națională nr. 82, are o suprafață de vânzare de 820 mp și oferă 59 de locuri de parcare, dintre care 2 sunt destinate persoanelor cu dizabilități, 2 părinților și 2 vehiculelor electrice.

Programul de funcționare pentru toate cele patru magazine este: luni–sâmbătă 7:30–22:00, respectiv duminica 8:00–20:00.

Experiența de cumpărături din noile magazine PENNY reflectă angajamentul companiei pentru portofoliul 3RO – produse cu ingredientul principal din România, procesate și ambalate în țară. Clienții găsesc în magazinele PENNY zone extinse dedicate produselor proaspete și mărcilor proprii, cu o semnalizare clară a promoțiilor și a categoriilor de produse esențiale. În plus, noile magazine PENNY oferă soluții convenabile pentru stilul de viață dinamic al clienților, incluzând o gamă variată de produse ready to eat, semipreparate, precum și opțiuni refrigerate și congelate, adaptate nevoilor de zi cu zi.

Extinderea rețelei face parte din strategia PENNY Punct, axată pe șapte piloni principali: experiență îmbunătățită în magazine, expansiune, produse românești, oameni, digitalizare, sustenabilitate și comunicare integrată.

Despre PENNY

PENNY este conceptul de succes al grupului german REWE și unul dintre cei mai activi retaileri din România, cu primul magazin deschis pe piața locală în anul 2005. Întreaga rețea este deservită de cinci centre logistice situate în localitățile Ștefăneștii de Jos, Turda, Bacău, Filiași și Mihăilești.

În prezent, rețeaua PENNY în România este alcătuită din 441 magazine la nivel național și o echipă dedicată formată din peste 7.500 de angajați.

PENNY se află printre organizațiile de top care au primit titulatura de Angajator de Top (Top Employer) 2025 în România. Certificarea de Angajator de Top reflectă grija și angajamentul pentru echipă și performanțele în practicile de resurse umane.

Pentru mai multe detalii despre companie, accesati website-ul oficial https://www.penny.ro/