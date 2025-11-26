Pianistul japonezo-belgian Alex Koo în premieră în România cu trei concerte la Jazz Fan Rising, în seria „În jurul pianului” – 27-29 noiembrie 2025

Seria JazzFanRising „În jurul pianului” continuă cu recitalurile pianistului Alex Koo, în premieră în România: la București – joi, 27 noiembrie 2025, de la ora 19:00, la Pavilionul Institutului Goethe, la Constanța – vineri, 28 noiembrie 2025, de la ora 19:00, în sala Prestige, la Hotel Continental Forum și la Cluj-Napoca – sâmbătă, 29 noiembrie 2025, de la ora 19:00, la Sala Studio a Academiei Naționale de Muzică Gh. Dima.

Starul pianului belgian de jazz, Alex Koo vine în premieră în România în turneul JazzFanRising „În jurul pianului”. El va avea trei concerte, în reprezentație unică, la București – joi, 27 noiembrie 2025, de la ora 19:00, la Pavilionul Institutului Goethe (Calea Dorobanți, 32), la Constanța – vineri, 28 noiembrie 2025, de la ora 19:00, în sala Prestige, la Hotel Continental Forum și la Cluj-Napoca – sâmbătă, 29 noiembrie, de la ora 19:00, la Sala Studio a Academiei Naționale de Muzică Gh. Dima (str. Hermann Oberth, 2).

Pianist și compozitor, Alex Koo este recunoscut pentru crearea unei muzici care transcende granițele și îmbină jazz, indie, muzică clasică contemporană și muzică de film cu o libertate inovatoare. Talent precoce, el s-a impus de foarte tânăr pe scena belgiană, apoi pe cea din SUA și internațională. Muzica lui originală este iubită de public, talentul său este recompensat cu premii de critică și academia deopotrivă, iar creațiile și interpretările lui au parte de recenzii elogioase în publicații reputate din Europa și SUA: „uimitor de original” – Downbeat Jazz Magazine, „un ton catifelat rafinat, o sincronizare ritmică minunată, riff-uri melodice memorabile” – UK Jazz News, „de o minunată unicitate” – BBC.

„Publicul va avea parte de un concert-bijuterie cu Alex Koo. Impecabil tehnic, cu tușe surprinzătoare – nostalgicii concertelor lui Harry Tavitian se vor entuziasma văzându-l. Compozițiile lui sunt puternice, pline de energie, și te duc cu gândul la muzica filmelor americane de acțiune din anii `70. Muzica este uneori tandră, alteori haotică. Alteori discretă sau chiar absurdă. Dar întotdeauna, inconfundabil de personală”, spune Ciprian Moga, inițiator și coordonator al asociației JazzFanRising.

Pentru concertele în premieră din România, Alex Koo a ales în special lucrări din „Studii pentru pian solo”, proiect realizat la comanda BOZAR Bruxelles, în care pasiunea sa pentru jazz și muzica clasică se îmbină perfect, ca un aliaj între Debussy, Chopin, Reich și Rahmaninov, pe de o parte, și Keith Jarrett, Craig Taborn, Brian Eno și Philip Glass, pe de altă parte. „Un album plin de culoare, care ține ascultătorul cu sufletul la gură”. ★★★★ spune publicația L’Echo.

Două secvențe video :

https://www.youtube.com/watch?v=atFn5A3qI9g

https://youtu.be/DttMFEjmk-Q?list=RDDttMFEjmk-Q&t=12

Alex Koo este fiul unui misionar belgian trimis în Japonia în anii șaptezeci și al unei activiste japoneze pentru pace și a avut parte de o educație între cele două culturi, iar muzica sa reflectă exact acest lucru.

Alex Koo a studiat la Conservatoarele din Amsterdam, Copenhaga și la Universitatea din New York (Steinhardt) cu o bursă completă, unde a și predat ca profesor asociat. Astăzi, este profesor de pian jazz la Școala de Arte LUCA din Leuven – deși nu i-a plăcut niciodată în mod deosebit termenul „academic”.

Dintre albumele lui: Blame It on My Chromosomes, Etudes for Piano, Kimono Garden, Appleblueseagreen, Galactic Liturgy, Dance of Hope.

Concertele lui Alex Koo din seria „În jurul pianului” sunt organizate de Jazz Fan Rising, asociația connoisseur-ilor de jazz. Concertul de la București este realizat cu sprijinul Institutului Goethe.

Pentru concertul de la Cluj-Napoca ultimele bilete pot fi cumpărate prin platformele Eventim, Eventbook și în magazinele afiliate. Concertele de la București și Constanța sunt Sold Out.

Concertele Alex Koo în premieră în România fac perte din seria Jazz Fan Rising „În jurul pianului”. Pianiști strălucitori, care au cântat deja în România la invitația JFR și au făcut săli pline în concert cu grupurile lor, sunt invitați să prezinte arta lor în stare pură: doar ei și pianul. O experiență inedită pentru public, în intimitatea muzicii, aproape de muzician.

Printre invitații acestei serii s-au numărat : Bernhard Schüler (Triosence, Germania), Dejan Ilijic (EYOT, Serbia), Madeleine Cazenave (Rouge, Franța), AndrewMcCormack (Marea Britanie).

Despre Jazz Fan Rising, activ de peste 10 ani în România

Jazz Fan Rising este o inițiativă privată animată de întreprinzători, manageri din multinaționale, medici, avocați, profesori și arhitecți. Toți au colecții de muzică consistente și împărtășesc cu plăcere bucuriile muzicii. Alegerile grupului completează agenda de jazz din România. Invitații JFR sunt „rarități”, artiști și proiecte savurate de „cunoscători” sau de „exploratori”. De 10 ani, Asociația Jazz Fan Rising își dorește să constituie o voce a publicului de jazz pe piața muzicală, care să se alăture artiștilor și promotorilor de concerte.

Jazz Fan Rising – a organizat peste 80 de concerte din anul 2014 și până în prezent. Printre invitații s-au numărat Håkon Kornstad, Helge Lien Trio, Mats Eilertsen Trio, Christian Wallumrod (Norvegia), Tonbruket, Magnus Ostrom Quartet (Suedia), EYOT (Serbia), Wolfgang Haffner, Tingvall Trio, Triosence, Benedikt Jahnel, Wolfgang Haffner (Germania), Marco Mezquida Trio (Spania), Ana Carla Maza (Cuba), Verneri Pohjola (Finlanda), Rabih Abou-Khalil (Liban/Germania), Macha Gharibian Trio (Armenia/Franța), Thomas Enhco, Dan Tepfer, Francois Couturier, Benjamin Moussay, Vincent Peirani, Emile Parisien, Rouge, Geraldine Laurent, Nout, Nguyen Le, Youn Sun Nah (Franța), Rita Marcotulli (Italia), Andrew McCormack (Marea Britanie), Vadim Neselovskyi, Vijay Iyer Trio (SUA), David Helbock, Ulrich Drechsler, BartolomeyBittmann (Austria), Alune Wade Quintet (Senegal) etc.